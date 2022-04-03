https://ria.ru/20220403/dtp-1781570119.html
Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Челябинской области
Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Челябинской области - РИА Новости, 03.04.2022
Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Челябинской области
Два автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге в Верхнеуральском районе Челябинской области: погибли четыре человека, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T20:20
2022-04-03T20:20
2022-04-03T20:20
происшествия
авто
челябинская область
дтп
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге в Верхнеуральском районе Челябинской области: погибли четыре человека, сообщает ГУМВД по региону.По данным пресс-службы, ДТП произошло в воскресенье около 17.00 (15.00 мск) в Верхнеуральском районе.На месте работают сотрудники Верхнеуральского ОМВД, инспекторы ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.Сотрудники ДПС организуют дорожное движение, оно затруднено в связи с аварией, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20220403/dtp-1781533117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, челябинская область, дтп
Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Челябинской области
Четыре человека погибли при столкновении двух машин на трассе в Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге в Верхнеуральском районе Челябинской области: погибли четыре человека, сообщает ГУМВД по региону.
По данным пресс-службы, ДТП произошло в воскресенье около 17.00 (15.00 мск) в Верхнеуральском районе.
"В ДТП… погибли четыре человека. На 138-м километре автодороги Чебаркуль
– Уйск – Магнитогорск
столкнулись "Лада Гранта" и "Лада Ларгус". В результате лобового столкновения скончались оба водителя, 1983 и 1955 годов рождения, а также пассажиры", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Верхнеуральского ОМВД, инспекторы ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.
Сотрудники ДПС организуют дорожное движение, оно затруднено в связи с аварией, поясняется в сообщении.