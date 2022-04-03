https://ria.ru/20220403/dtp-1781570119.html

Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Челябинской области

Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Челябинской области - РИА Новости, 03.04.2022

Четыре человека погибли при столкновении двух машин в Челябинской области

Два автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге в Верхнеуральском районе Челябинской области: погибли четыре человека, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T20:20

2022-04-03T20:20

2022-04-03T20:20

происшествия

авто

челябинская область

дтп

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 апр – РИА Новости. Два автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге в Верхнеуральском районе Челябинской области: погибли четыре человека, сообщает ГУМВД по региону.По данным пресс-службы, ДТП произошло в воскресенье около 17.00 (15.00 мск) в Верхнеуральском районе.На месте работают сотрудники Верхнеуральского ОМВД, инспекторы ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.Сотрудники ДПС организуют дорожное движение, оно затруднено в связи с аварией, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20220403/dtp-1781533117.html

челябинская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, авто, челябинская область, дтп