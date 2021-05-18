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В ДТП с "Газелью" в Красноярском крае погибли пять человек
В ДТП с "Газелью" в Красноярском крае погибли пять человек - РИА Новости, 18.05.2021
В ДТП с "Газелью" в Красноярском крае погибли пять человек
При столкновении легкового автомобиля с "Газелью" на трассе "Сибирь" в Ачинском районе Красноярского края погибли пять человек, сообщает ГУ МВД региона. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T03:56
2021-05-18T13:00
россия
красноярский край
ачинский район
красноярск
дтп
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. При столкновении легкового автомобиля с "Газелью" на трассе "Сибирь" в Ачинском районе Красноярского края погибли пять человек, сообщает ГУ МВД региона.По данным ведомства, ДТП произошло в районе шести утра во вторник. По предварительной информации, водитель Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу и столкнулся с шедшим навстречу автомобилем ГАЗ 2747."В результате ДТП погибли пятеро мужчин — водитель и пассажиры с автомобиля Honda", — говорится в сообщении.На место происшествия выехал начальник краевой ГИБДД Алексей Членов. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. Экипажи ДПС организовали реверсивное движение по одной полосе."Прокуратура организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим &lt;...&gt; на трассе Боготол-Ачинск на подъезде к Ачинску, с участием грузового фургона и легкового автомобиля. Фургон-рефрижератор марки "Газель" осуществлял перевозку грузов (продуктов питания) из города Анжеро-Судженск Кемеровской области в Ачинск", — сказала официальный представитель надзорного ведомства.Прокуратурой будет проверено соблюдение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Отмечается, что расследование возбужденного по данному факту уголовного дела по части 5 статьи 264 УК России ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") поставлено на контроль прокуратуры.
https://ria.ru/20210516/dtp-1732560418.html
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россия, красноярский край, ачинский район, красноярск, дтп, происшествия

В ДТП с "Газелью" в Красноярском крае погибли пять человек

03:56 18.05.2021 (обновлено: 13:00 18.05.2021)
 
© РИА Новости / ГУ МВД России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкДТП на участке федеральной трассы "Сибирь" в Красноярском крае, где погибли пять человек
ДТП на участке федеральной трассы Сибирь в Красноярском крае, где погибли пять человек - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / ГУ МВД России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. При столкновении легкового автомобиля с "Газелью" на трассе "Сибирь" в Ачинском районе Красноярского края погибли пять человек, сообщает ГУ МВД региона.
По данным ведомства, ДТП произошло в районе шести утра во вторник. По предварительной информации, водитель Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу и столкнулся с шедшим навстречу автомобилем ГАЗ 2747.
"В результате ДТП погибли пятеро мужчин — водитель и пассажиры с автомобиля Honda", — говорится в сообщении.
На место происшествия выехал начальник краевой ГИБДД Алексей Членов. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. Экипажи ДПС организовали реверсивное движение по одной полосе.
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"Прокуратура организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим <...> на трассе Боготол-Ачинск на подъезде к Ачинску, с участием грузового фургона и легкового автомобиля. Фургон-рефрижератор марки "Газель" осуществлял перевозку грузов (продуктов питания) из города Анжеро-Судженск Кемеровской области в Ачинск", — сказала официальный представитель надзорного ведомства.
Прокуратурой будет проверено соблюдение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Отмечается, что расследование возбужденного по данному факту уголовного дела по части 5 статьи 264 УК России ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") поставлено на контроль прокуратуры.
 
РоссияКрасноярский крайАчинский районКрасноярскДТППроисшествия
 
 
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