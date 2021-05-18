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В ДТП с "Газелью" в Красноярском крае погибли пять человек

В ДТП с "Газелью" в Красноярском крае погибли пять человек - РИА Новости, 18.05.2021

В ДТП с "Газелью" в Красноярском крае погибли пять человек

При столкновении легкового автомобиля с "Газелью" на трассе "Сибирь" в Ачинском районе Красноярского края погибли пять человек, сообщает ГУ МВД региона. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T03:56

2021-05-18T03:56

2021-05-18T13:00

россия

красноярский край

ачинский район

красноярск

дтп

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КРАСНОЯРСК, 18 мая — РИА Новости. При столкновении легкового автомобиля с "Газелью" на трассе "Сибирь" в Ачинском районе Красноярского края погибли пять человек, сообщает ГУ МВД региона.По данным ведомства, ДТП произошло в районе шести утра во вторник. По предварительной информации, водитель Honda Civic Ferio выехал на встречную полосу и столкнулся с шедшим навстречу автомобилем ГАЗ 2747."В результате ДТП погибли пятеро мужчин — водитель и пассажиры с автомобиля Honda", — говорится в сообщении.На место происшествия выехал начальник краевой ГИБДД Алексей Членов. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. Экипажи ДПС организовали реверсивное движение по одной полосе."Прокуратура организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим <...> на трассе Боготол-Ачинск на подъезде к Ачинску, с участием грузового фургона и легкового автомобиля. Фургон-рефрижератор марки "Газель" осуществлял перевозку грузов (продуктов питания) из города Анжеро-Судженск Кемеровской области в Ачинск", — сказала официальный представитель надзорного ведомства.Прокуратурой будет проверено соблюдение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Отмечается, что расследование возбужденного по данному факту уголовного дела по части 5 статьи 264 УК России ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") поставлено на контроль прокуратуры.

https://ria.ru/20210516/dtp-1732560418.html

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красноярский край

ачинский район

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россия, красноярский край, ачинский район, красноярск, дтп, происшествия