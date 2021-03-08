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В Самарской области семь человек погибли в ДТП с грузовиком
В Самарской области семь человек погибли в ДТП с грузовиком
Семь человек погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля в Самарской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T07:58
2021-03-08T07:58
2021-03-08T10:30
авто
волжский район
самара
самарская область
дтп
происшествия
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САМАРА, 8 мар — РИА Новости. Семь человек погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля в Самарской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, авария произошла утром 8 марта на восьмом километре трассы Самара — Тольятти в районе поселка Курумоч Волжского района. Столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. По предварительным данным, водитель легковушки создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу.Прокуратура начала проверку, на место ДТП выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.В пресс-службе МЧС России добавили, что проводились работы по деблокированию пассажиров. Водитель грузовика не пострадал."Всего привлечено 42 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек и три единицы техники. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210307/krasnoyarsk-1600297157.html
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авто, волжский район, самара, самарская область, дтп, происшествия