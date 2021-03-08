Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210308/dtp-1600323705.html
В Самарской области семь человек погибли в ДТП с грузовиком
В Самарской области семь человек погибли в ДТП с грузовиком
Семь человек погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля в Самарской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T07:58
2021-03-08T10:30
авто
волжский район
самара
самарская область
дтп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600331430_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eca62c85a38b28d783618ed114f5da55.jpg
САМАРА, 8 мар — РИА Новости. Семь человек погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля в Самарской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, авария произошла утром 8 марта на восьмом километре трассы Самара — Тольятти в районе поселка Курумоч Волжского района. Столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. По предварительным данным, водитель легковушки создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу.Прокуратура начала проверку, на место ДТП выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.В пресс-службе МЧС России добавили, что проводились работы по деблокированию пассажиров. Водитель грузовика не пострадал."Всего привлечено 42 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек и три единицы техники. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210307/krasnoyarsk-1600297157.html
волжский район
самара
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600331430_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a8f5e00edf89780d6204dfe827a82e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, волжский район, самара, самарская область, дтп, происшествия

В Самарской области семь человек погибли в ДТП с грузовиком

07:58 08.03.2021 (обновлено: 10:30 08.03.2021)
 
© Фото : ГУ МВД РФ по Самарской области На месте ДТП в Самарской области, где погибли семь человек
На месте ДТП в Самарской области, где погибли семь человек - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Фото : ГУ МВД РФ по Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 мар — РИА Новости. Семь человек погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля в Самарской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, авария произошла утром 8 марта на восьмом километре трассы Самара — Тольятти в районе поселка Курумоч Волжского района.
Столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. По предварительным данным, водитель легковушки создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу.
Прокуратура начала проверку, на место ДТП выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.
Водитель пикапа марки СсангЙонг врезался в остановку в Советском районе Красноярска - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
Вчера, 19:17
В Красноярске автомобиль влетел в остановку с людьми
В пресс-службе МЧС России добавили, что проводились работы по деблокированию пассажиров. Водитель грузовика не пострадал.
"Всего привлечено 42 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек и три единицы техники. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
 
АвтоВолжский районСамараСамарская областьДТППроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Главную трассу между Бейрутом и севером Ливана заблокировали протестующие
12:50Анкара предупредила Вашингтон о последствиях давления из-за С-400
12:27Экипаж МКС начал герметизацию второй трещины в российском модуле
12:16В Москве за сутки госпитализировали более 650 человек с коронавирусом
12:14США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
12:10Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
12:06Умер дрессировщик львов Борис Бирюков
12:05Захарова назвала феминитивы шуткой
12:02В Италии задержали алжирца, помогавшего террористам в нападении в Париже
12:00Захарова назвала лучшее оружие в соцсетях
11:56Захарова рассказала, как празднует 8 Марта
11:54Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Самарой
11:54В Брюсселе создали патрули для борьбы с домогательствами
11:54Захарова рассказала, как готовится к интервью или передачам
11:49Ракова рассказала, как пандемия повлияла на рынок труда в Москве
11:48Захарова: соцсети не должны запрещать политический контент перед выборами
11:48Рогозин высмеял слова советника главы МВД Украины об "ударе" по России
11:47Ракова рассказала, сколько москвичей имеют иммунитет к коронавирусу
11:46В российской дипломатии нет гендерных разнарядок, заявила Захарова
11:44Захарова рассказала, как отстаивает свободу слова в соцсетях
Лента новостейМолния