https://ria.ru/20210308/dtp-1600323705.html

В Самарской области семь человек погибли в ДТП с грузовиком

В Самарской области семь человек погибли в ДТП с грузовиком

Семь человек погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля в Самарской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T07:58

2021-03-08T07:58

2021-03-08T10:30

авто

волжский район

самара

самарская область

дтп

происшествия

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САМАРА, 8 мар — РИА Новости. Семь человек погибли в столкновении грузовика и легкового автомобиля в Самарской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, авария произошла утром 8 марта на восьмом километре трассы Самара — Тольятти в районе поселка Курумоч Волжского района. Столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. По предварительным данным, водитель легковушки создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу.Прокуратура начала проверку, на место ДТП выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.В пресс-службе МЧС России добавили, что проводились работы по деблокированию пассажиров. Водитель грузовика не пострадал."Всего привлечено 42 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек и три единицы техники. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210307/krasnoyarsk-1600297157.html

волжский район

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, волжский район, самара, самарская область, дтп, происшествия