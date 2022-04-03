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В Самарской области Lada столкнулась с грузовиком, четыре человека погибли
В Самарской области Lada столкнулась с грузовиком, четыре человека погибли - РИА Новости, 03.04.2022
В Самарской области Lada столкнулась с грузовиком, четыре человека погибли
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:55
2022-04-03T14:55
2022-04-03T14:55
происшествия
сергиевский район
дтп
самарская область
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САМАРА, 3 апр - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.По информации полиции, авария произошла в 13.30 (12.30 мск) на 1091 километре автодороги М-5 "Урал" в Сергиевском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania."Водитель и три пассажира отечественной легковушки, один из которых несовершеннолетний, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
сергиевский район
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергиевский район, дтп, самарская область
В Самарской области Lada столкнулась с грузовиком, четыре человека погибли
Четыре человека погибли при столкновении Lada Priora с грузовиком в Самарской области