https://ria.ru/20220403/dtp-1781543911.html

В Самарской области Lada столкнулась с грузовиком, четыре человека погибли

В Самарской области Lada столкнулась с грузовиком, четыре человека погибли - РИА Новости, 03.04.2022

В Самарской области Lada столкнулась с грузовиком, четыре человека погибли

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:55

2022-04-03T14:55

2022-04-03T14:55

происшествия

сергиевский район

дтп

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

САМАРА, 3 апр - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.По информации полиции, авария произошла в 13.30 (12.30 мск) на 1091 километре автодороги М-5 "Урал" в Сергиевском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania."Водитель и три пассажира отечественной легковушки, один из которых несовершеннолетний, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

сергиевский район

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сергиевский район, дтп, самарская область