Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области Lada столкнулась с грузовиком, четыре человека погибли - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/dtp-1781543911.html
В Самарской области Lada столкнулась с грузовиком, четыре человека погибли
В Самарской области Lada столкнулась с грузовиком, четыре человека погибли - РИА Новости, 03.04.2022
В Самарской области Lada столкнулась с грузовиком, четыре человека погибли
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:55
2022-04-03T14:55
происшествия
сергиевский район
дтп
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
САМАРА, 3 апр - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.По информации полиции, авария произошла в 13.30 (12.30 мск) на 1091 километре автодороги М-5 "Урал" в Сергиевском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania."Водитель и три пассажира отечественной легковушки, один из которых несовершеннолетний, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
сергиевский район
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергиевский район, дтп, самарская область
14:55 03.04.2022
 
В Самарской области Lada столкнулась с грузовиком, четыре человека погибли

Четыре человека погибли при столкновении Lada Priora с грузовиком в Самарской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 3 апр - РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
По информации полиции, авария произошла в 13.30 (12.30 мск) на 1091 километре автодороги М-5 "Урал" в Сергиевском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania.
"Водитель и три пассажира отечественной легковушки, один из которых несовершеннолетний, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСергиевский районДТПСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала