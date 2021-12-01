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В Татарстане завели дело после столкновения вахтового автобуса с грузовиком
В Татарстане завели дело после столкновения вахтового автобуса с грузовиком - РИА Новости, 01.12.2021
В Татарстане завели дело после столкновения вахтового автобуса с грузовиком
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения возбуждено в Татарстане после столкновения... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:10
2021-12-01T12:10
2021-12-01T14:09
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 1 дек – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения возбуждено в Татарстане после столкновения автобуса с грузовиком, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По информации МВД по Татарстану, в 6.30 понедельника на 9-м километре автодороги "Елабуга-Гари-Абалач" водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса. Как уточнили в минздраве Татарстана, пострадали 20 человек, их доставили в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов."По поручению председателя Следственного комитета России по данному факту… возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", части 3 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.Глава СК, как отмечается, поручил в рамках расследования установить все обстоятельства, приведшие к аварии, и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html
набережные челны
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Кадры с места ДТП с автобусом под Елабугой
Число пострадавших в столкновении автобуса и грузовика в Татарстане возросло до 20, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
2021-12-01T12:10
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PT0M42S
РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф)
12:10 01.12.2021 (обновлено: 14:09 01.12.2021)
В Татарстане завели дело после столкновения вахтового автобуса с грузовиком
СК завел уголовное дело после столкновения в Татарстане вахтового автобуса с грузовиком