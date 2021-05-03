Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210503/deti-1730999779.html
В Волгограде похоронили баскетболисток, погибших в ДТП на Ставрополье
В Волгограде похоронили баскетболисток, погибших в ДТП на Ставрополье
РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:59
2021-05-03T16:49
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
волгоградская область
ставрополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1731011844_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_2ff8d52b9d49a01e4d517f10284bb838.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Волгограде простились со школьницами, погибшими при ДТП на трассе в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в мэрии города.По информации ведомства, прощание с детьми проходило несколько часов, сотни волгоградцев приняли участие в траурной церемонии. Кроме родных и друзей, проститься пришли спортсмены, тренеры, представители городской и областной администраций.После церемонии детей похоронили на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.Смертельная авария произошла в пятницу на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь: столкнулись грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2.Пять человек погибли, девятерых доставили в больницы. По последним данным, шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в Москву.Уголовное дело возбудили по статьям о "Нарушении правил дорожного движения" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Директора спортивной школы Татьяну Астафьеву суд отправил под домашний арест, водителя ВАЗ-2109 М. М. Ларионова арестовали на два месяца, а Р. А. Нехметову, который был за рулем микроавтобуса Mercedes, продлили срок задержания до 5 мая.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в регионе.
https://ria.ru/20210501/proverka-1730873089.html
https://ria.ru/20210501/dtp-1730839918.html
москва
волгоградская область
ставрополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1731011844_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_328ffcc42c379e543ec9096b39c58fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, волгоградская область, ставрополь, происшествия

В Волгограде похоронили баскетболисток, погибших в ДТП на Ставрополье

14:59 03.05.2021 (обновлено: 16:49 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЖители Волгограда во время похорон погибших в ДТП на Ставрополье пяти воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва
Жители Волгограда во время похорон погибших в ДТП на Ставрополье пяти воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Волгограде простились со школьницами, погибшими при ДТП на трассе в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в мэрии города.
По информации ведомства, прощание с детьми проходило несколько часов, сотни волгоградцев приняли участие в траурной церемонии. Кроме родных и друзей, проститься пришли спортсмены, тренеры, представители городской и областной администраций.
ДТП в Ставропольском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 22:35
Полиция проверит пост с оскорблениями погибших в ДТП на Ставрополье детей
После церемонии детей похоронили на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.
Смертельная авария произошла в пятницу на 535-м километре трассы АстраханьСтаврополь: столкнулись грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2.
Пять человек погибли, девятерых доставили в больницы. По последним данным, шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в Москву.
Уголовное дело возбудили по статьям о "Нарушении правил дорожного движения" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Директора спортивной школы Татьяну Астафьеву суд отправил под домашний арест, водителя ВАЗ-2109 М. М. Ларионова арестовали на два месяца, а Р. А. Нехметову, который был за рулем микроавтобуса Mercedes, продлили срок задержания до 5 мая.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в регионе.
ДТП в Ставропольском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 15:28
Водитель грузовика рассказал, как произошло ДТП на Ставрополье
 
ДТП с микроавтобусом в Ставропольском краеАндрей БочаровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваВолгоградская областьСтавропольПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
03:17Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
03:11Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов
02:57Украине предрекли потерю аграрного потенциала
02:27Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией
02:19Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электрокаров в России
02:17Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита
02:11Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники
02:05CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе
01:16Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
01:14Часть улиц в центре Москвы перекроют 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
01:05Шри-Ланка получила первую партию "Спутника V"
01:02NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков
00:46Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе
00:41Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
00:33Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру
00:22Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД
00:14Польша отменит значительную часть коронавирусных ограничений
23:57В Белоруссии не зарегистрировали партию — сторонницу интеграции с Россией
23:55Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
Лента новостейМолния