https://ria.ru/20210503/deti-1730999779.html

В Волгограде похоронили баскетболисток, погибших в ДТП на Ставрополье

В Волгограде похоронили баскетболисток, погибших в ДТП на Ставрополье

РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T14:59

2021-05-03T14:59

2021-05-03T16:49

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

андрей бочаров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

волгоградская область

ставрополь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1731011844_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_2ff8d52b9d49a01e4d517f10284bb838.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Волгограде простились со школьницами, погибшими при ДТП на трассе в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в мэрии города.По информации ведомства, прощание с детьми проходило несколько часов, сотни волгоградцев приняли участие в траурной церемонии. Кроме родных и друзей, проститься пришли спортсмены, тренеры, представители городской и областной администраций.После церемонии детей похоронили на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.Смертельная авария произошла в пятницу на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь: столкнулись грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2.Пять человек погибли, девятерых доставили в больницы. По последним данным, шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в Москву.Уголовное дело возбудили по статьям о "Нарушении правил дорожного движения" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Директора спортивной школы Татьяну Астафьеву суд отправил под домашний арест, водителя ВАЗ-2109 М. М. Ларионова арестовали на два месяца, а Р. А. Нехметову, который был за рулем микроавтобуса Mercedes, продлили срок задержания до 5 мая.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в регионе.

https://ria.ru/20210501/proverka-1730873089.html

https://ria.ru/20210501/dtp-1730839918.html

москва

волгоградская область

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, волгоградская область, ставрополь, происшествия