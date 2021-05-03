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В Волгограде похоронили баскетболисток, погибших в ДТП на Ставрополье
В Волгограде похоронили баскетболисток, погибших в ДТП на Ставрополье
РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:59
2021-05-03T14:59
2021-05-03T16:49
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
волгоградская область
ставрополь
происшествия
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Волгограде простились со школьницами, погибшими при ДТП на трассе в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в мэрии города.По информации ведомства, прощание с детьми проходило несколько часов, сотни волгоградцев приняли участие в траурной церемонии. Кроме родных и друзей, проститься пришли спортсмены, тренеры, представители городской и областной администраций.После церемонии детей похоронили на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.Смертельная авария произошла в пятницу на 535-м километре трассы Астрахань — Ставрополь: столкнулись грузовик, легковая машина и микроавтобус, который вез на соревнования в Черкесск участниц женской юношеской команды по баскетболу волгоградской школы олимпийского резерва № 2.Пять человек погибли, девятерых доставили в больницы. По последним данным, шестерых детей и одного взрослого бортом МЧС перевезли на лечение в Москву.Уголовное дело возбудили по статьям о "Нарушении правил дорожного движения" и "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Директора спортивной школы Татьяну Астафьеву суд отправил под домашний арест, водителя ВАЗ-2109 М. М. Ларионова арестовали на два месяца, а Р. А. Нехметову, который был за рулем микроавтобуса Mercedes, продлили срок задержания до 5 мая.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 3 мая днем траура в регионе.
https://ria.ru/20210501/proverka-1730873089.html
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, волгоградская область, ставрополь, происшествия