https://ria.ru/20210701/dtp-1739342575.html

В Ростовской области пять человек погибли в ДТП

В Ростовской области пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 01.07.2021

В Ростовской области пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли при столкновении легковушки и "ГАЗели" в Сальском районе Ростовской области, сообщил представитель управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T07:31

2021-07-01T07:31

2021-07-01T12:00

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл — РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении легковушки и "ГАЗели" в Сальском районе Ростовской области, сообщил представитель управления ГИБДД по региону.Авария произошла в ночь на четверг на 181-м километре автодороги Котельниково — Песчанокопское.По предварительным данным, Volkswagen Polo нарушил правило обгона и столкнулся с движущимся навстречу ГАЗ-2713. Водители и пассажиры двух машин скончались на месте, среди них — четырехлетняя девочка.После ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20210630/dtp-1739276484.html

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия