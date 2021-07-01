https://ria.ru/20210701/dtp-1739342575.html
В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
В Ростовской области пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 01.07.2021
В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли при столкновении легковушки и "ГАЗели" в Сальском районе Ростовской области, сообщил представитель управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T07:31
2021-07-01T07:31
2021-07-01T12:00
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739348018_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_b619eebfe9f256c3c9319f6c597b6176.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл — РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении легковушки и "ГАЗели" в Сальском районе Ростовской области, сообщил представитель управления ГИБДД по региону.Авария произошла в ночь на четверг на 181-м километре автодороги Котельниково — Песчанокопское.По предварительным данным, Volkswagen Polo нарушил правило обгона и столкнулся с движущимся навстречу ГАЗ-2713. Водители и пассажиры двух машин скончались на месте, среди них — четырехлетняя девочка.После ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20210630/dtp-1739276484.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739348018_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_7f9a11fa325b719f6cbed9751fb5673c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия
В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:31 01.07.2021 (обновлено: 12:00 01.07.2021)
В Ростовской области пять человек погибли в ДТП