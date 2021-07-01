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В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
В Ростовской области пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 01.07.2021
В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли при столкновении легковушки и "ГАЗели" в Сальском районе Ростовской области, сообщил представитель управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T07:31
2021-07-01T12:00
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл — РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении легковушки и "ГАЗели" в Сальском районе Ростовской области, сообщил представитель управления ГИБДД по региону.Авария произошла в ночь на четверг на 181-м километре автодороги Котельниково — Песчанокопское.По предварительным данным, Volkswagen Polo нарушил правило обгона и столкнулся с движущимся навстречу ГАЗ-2713. Водители и пассажиры двух машин скончались на месте, среди них — четырехлетняя девочка.После ДТП проводится проверка.
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ростовская область, происшествия
В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:31 01.07.2021 (обновлено: 12:00 01.07.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по Ростовской области ДТП в Сальском районе Ростовской области
 ДТП в Сальском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : ГУМЧС России по Ростовской области

В Ростовской области пять человек погибли в ДТП

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл — РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении легковушки и "ГАЗели" в Сальском районе Ростовской области, сообщил представитель управления ГИБДД по региону.
Авария произошла в ночь на четверг на 181-м километре автодороги Котельниково — Песчанокопское.
По предварительным данным, Volkswagen Polo нарушил правило обгона и столкнулся с движущимся навстречу ГАЗ-2713. Водители и пассажиры двух машин скончались на месте, среди них — четырехлетняя девочка.
После ДТП проводится проверка.
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