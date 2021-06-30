https://ria.ru/20210630/dtp-1739168988.html

После ДТП с "Газелью" под Волгоградом госпитализировали 12 человек

После ДТП с "Газелью" под Волгоградом госпитализировали 12 человек - РИА Новости, 30.06.2021

После ДТП с "Газелью" под Волгоградом госпитализировали 12 человек

Двенадцать человек попали в больницу после опрокидывания автомобиля "Газель" с пассажирами на трассе в Волгоградской области, четверо из них в реанимации,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:07

2021-06-30T10:07

2021-06-30T10:07

москва

волгоградская область

городищенский район

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 30 июн – РИА Новости. Двенадцать человек попали в больницу после опрокидывания автомобиля "Газель" с пассажирами на трассе в Волгоградской области, четверо из них в реанимации, сообщили журналистам в комитете здравоохранения региона.В среду утром на трассе Москва - Волгоград в Городищенском районе водитель "Газели" не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. По данным полиции, в автомобиле находились 14 человек, 13 из них получили травмы. По информации ведомства, в автомобиле ехали на работу в поля трудовые мигранты."В результате в больницу скорой помощи № 25 доставлены 12 человек — 10 мужчин и 2 женщины. На текущий момент 4 человека находятся в тяжелом состоянии — их перевели в реанимацию. У двоих - легкие травмы. У остальных — средней степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210630/dtp-1739160018.html

москва

волгоградская область

городищенский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, волгоградская область, городищенский район, происшествия