https://ria.ru/20210719/dtp-1741934464.html

В Крыму пять человек погибли в ДТП с КамАЗом

В Крыму пять человек погибли в ДТП с КамАЗом - РИА Новости, 19.07.2021

В Крыму пять человек погибли в ДТП с КамАЗом

Пять человек, в том числе двое подростков, погибли в ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и КамАЗа на трассе Ялта — Севастополь, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T19:39

2021-07-19T19:39

2021-07-19T23:09

ялта

республика крым

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое подростков, погибли в ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и КамАЗа на трассе Ялта — Севастополь, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя.Всего в ДТП участвовали шесть автомобилей. Как рассказали в МВД региона, водитель грузового автомобиля КаМАЗ столкнулся с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, который он протащил примерно 700 метров. После этого грузовик врезался в Hundai и Nissan, наехал на отбойник и съехал с дороги в лес.Жертвами аварии стали пять человек: водитель грузовика и семья, ехавшая в Renault, — двое взрослых и два подростка.Пострадали еще три человека, их госпитализировали.В СУ СК по региону сообщили, что по факту ДТП открыто уголовное дело по статье о "Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

https://ria.ru/20210719/dtp-1741907008.html

ялта

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, республика крым, севастополь, происшествия