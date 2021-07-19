https://ria.ru/20210719/dtp-1741934464.html
В Крыму пять человек погибли в ДТП с КамАЗом
В Крыму пять человек погибли в ДТП с КамАЗом - РИА Новости, 19.07.2021
В Крыму пять человек погибли в ДТП с КамАЗом
Пять человек, в том числе двое подростков, погибли в ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и КамАЗа на трассе Ялта — Севастополь, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T19:39
2021-07-19T19:39
2021-07-19T23:09
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республика крым
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое подростков, погибли в ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и КамАЗа на трассе Ялта — Севастополь, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя.Всего в ДТП участвовали шесть автомобилей. Как рассказали в МВД региона, водитель грузового автомобиля КаМАЗ столкнулся с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, который он протащил примерно 700 метров. После этого грузовик врезался в Hundai и Nissan, наехал на отбойник и съехал с дороги в лес.Жертвами аварии стали пять человек: водитель грузовика и семья, ехавшая в Renault, — двое взрослых и два подростка.Пострадали еще три человека, их госпитализировали.В СУ СК по региону сообщили, что по факту ДТП открыто уголовное дело по статье о "Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
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РИА Новости
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ялта, республика крым, севастополь, происшествия
19:39 19.07.2021 (обновлено: 23:09 19.07.2021)
В Крыму пять человек погибли в ДТП с КамАЗом
В Крыму пять человек погибли в ДТП с КамАЗом, среди них два подростка
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости.
Пять человек, в том числе двое подростков, погибли в ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и КамАЗа на трассе Ялта
— Севастополь
, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя.
Всего в ДТП участвовали шесть автомобилей. Как рассказали в МВД региона, водитель грузового автомобиля КаМАЗ столкнулся с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, который он протащил примерно 700 метров. После этого грузовик врезался в Hundai и Nissan, наехал на отбойник и съехал с дороги в лес.
Жертвами аварии стали пять человек: водитель грузовика и семья, ехавшая в Renault, — двое взрослых и два подростка.
Пострадали еще три человека, их госпитализировали.
В СУ СК по региону сообщили, что по факту ДТП открыто уголовное дело по статье о "Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".