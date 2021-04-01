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В ДТП с автобусом в Туле пострадали 14 человек
В ДТП с автобусом в Туле пострадали 14 человек
Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя легковыми машинами в Туле, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:29
2021-04-01T09:44
тула
происшествия
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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя легковыми машинами в Туле, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС."Возле дома номер 47 на улице Путейская произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, пострадали 14 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.При этом представитель областной прокуратуры сообщила РИА Новости о девяти пострадавших, среди которых – беременная женщина. "Водителя автобуса с признаками инсульта отвезли в больницу", - сказала собеседница агентства.Представитель УМВД рассказал РИА Новости, что столкнулись автобус ПАЗ и две легковушки - SsangYong и Hyundai. По словам собеседника, автобус не рейсовый и не городской, возможно, занимался частным извозом, это предстоит уточнить.
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60
тула, происшествия

В ДТП с автобусом в Туле пострадали 14 человек

09:29 01.04.2021 (обновлено: 09:44 01.04.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской областиНа месте ДТП в Туле. 1 апреля 2021
На месте ДТП в Туле. 1 апреля 2021 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области
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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя легковыми машинами в Туле, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"Возле дома номер 47 на улице Путейская произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, пострадали 14 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
При этом представитель областной прокуратуры сообщила РИА Новости о девяти пострадавших, среди которых – беременная женщина. "Водителя автобуса с признаками инсульта отвезли в больницу", - сказала собеседница агентства.
Представитель УМВД рассказал РИА Новости, что столкнулись автобус ПАЗ и две легковушки - SsangYong и Hyundai. По словам собеседника, автобус не рейсовый и не городской, возможно, занимался частным извозом, это предстоит уточнить.
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