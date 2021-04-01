https://ria.ru/20210401/dtp-1603735993.html

В ДТП с автобусом в Туле пострадали 14 человек

В ДТП с автобусом в Туле пострадали 14 человек

Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя легковыми машинами в Туле, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T09:29

2021-04-01T09:29

2021-04-01T09:44

тула

происшествия

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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя легковыми машинами в Туле, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС."Возле дома номер 47 на улице Путейская произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, пострадали 14 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.При этом представитель областной прокуратуры сообщила РИА Новости о девяти пострадавших, среди которых – беременная женщина. "Водителя автобуса с признаками инсульта отвезли в больницу", - сказала собеседница агентства.Представитель УМВД рассказал РИА Новости, что столкнулись автобус ПАЗ и две легковушки - SsangYong и Hyundai. По словам собеседника, автобус не рейсовый и не городской, возможно, занимался частным извозом, это предстоит уточнить.

https://ria.ru/20210330/dtp-1603387785.html

тула

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, происшествия