https://ria.ru/20210401/dtp-1603735993.html
В ДТП с автобусом в Туле пострадали 14 человек
В ДТП с автобусом в Туле пострадали 14 человек
Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя легковыми машинами в Туле, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T09:29
2021-04-01T09:29
2021-04-01T09:44
тула
происшествия
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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя легковыми машинами в Туле, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС."Возле дома номер 47 на улице Путейская произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительным данным, пострадали 14 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.При этом представитель областной прокуратуры сообщила РИА Новости о девяти пострадавших, среди которых – беременная женщина. "Водителя автобуса с признаками инсульта отвезли в больницу", - сказала собеседница агентства.Представитель УМВД рассказал РИА Новости, что столкнулись автобус ПАЗ и две легковушки - SsangYong и Hyundai. По словам собеседника, автобус не рейсовый и не городской, возможно, занимался частным извозом, это предстоит уточнить.
https://ria.ru/20210330/dtp-1603387785.html
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тула, происшествия
МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости.
Четырнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя легковыми машинами в Туле
, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"Возле дома номер 47 на улице Путейская произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, пострадали 14 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
При этом представитель областной прокуратуры сообщила РИА Новости о девяти пострадавших, среди которых – беременная женщина. "Водителя автобуса с признаками инсульта отвезли в больницу", - сказала собеседница агентства.
Представитель УМВД рассказал РИА Новости, что столкнулись автобус ПАЗ и две легковушки - SsangYong и Hyundai. По словам собеседника, автобус не рейсовый и не городской, возможно, занимался частным извозом, это предстоит уточнить.