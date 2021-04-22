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Полиция возбудила дело после ДТП с пятью погибшими в Пермском крае
Полиция возбудила дело после ДТП с пятью погибшими в Пермском крае
Пермская полиция возбудила дело по факту аварии в Красновишерском районе Пермского края, где погибли пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:46
2021-04-22T16:46
россия
гумвд
красновишерский район
происшествия
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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Пермская полиция возбудила дело по факту аварии в Красновишерском районе Пермского края, где погибли пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД России."По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Расследованием занимается красновишерский отдел", - рассказали в пресс-службе. Согласно законодательству, виновному может грозить до семи лет лишения свободы.В ведомстве добавили, что сотрудниками проводятся следственные действия, назначены экспертизы, в том числе техническая и судебно-медицинская.ДТП с участием ВАЗа и Toyota произошло на дороге Соликамск – Красновишерск днем 20 апреля. По данным краевой полиции, в результате аварии погибли пять человек: 34-летний водитель отечественной машины, его 33-летний пассажир, а также 53-летний водитель Toyota и двое его пассажиров - мужчина 1958 года рождения и женщина 1977 года рождения. Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стал выезд "ВАЗ-2114" на встречную полосу из-за потери водителем контроля над управлением, сообщала пресс-служба краевого ГУМВД.
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россия
красновишерский район
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россия, гумвд, красновишерский район, происшествия

Полиция возбудила дело после ДТП с пятью погибшими в Пермском крае

16:46 22.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Пермская полиция возбудила дело по факту аварии в Красновишерском районе Пермского края, где погибли пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Расследованием занимается красновишерский отдел", - рассказали в пресс-службе. Согласно законодательству, виновному может грозить до семи лет лишения свободы.
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В ведомстве добавили, что сотрудниками проводятся следственные действия, назначены экспертизы, в том числе техническая и судебно-медицинская.
ДТП с участием ВАЗа и Toyota произошло на дороге СоликамскКрасновишерск днем 20 апреля. По данным краевой полиции, в результате аварии погибли пять человек: 34-летний водитель отечественной машины, его 33-летний пассажир, а также 53-летний водитель Toyota и двое его пассажиров - мужчина 1958 года рождения и женщина 1977 года рождения. Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стал выезд "ВАЗ-2114" на встречную полосу из-за потери водителем контроля над управлением, сообщала пресс-служба краевого ГУМВД.
 
РоссияГУМВДКрасновишерский районПроисшествия
 
 
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