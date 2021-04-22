https://ria.ru/20210422/dtp-1729496039.html

Полиция возбудила дело после ДТП с пятью погибшими в Пермском крае

Полиция возбудила дело после ДТП с пятью погибшими в Пермском крае

Пермская полиция возбудила дело по факту аварии в Красновишерском районе Пермского края, где погибли пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:46

2021-04-22T16:46

2021-04-22T16:46

россия

гумвд

красновишерский район

происшествия

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ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Пермская полиция возбудила дело по факту аварии в Красновишерском районе Пермского края, где погибли пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД России."По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Расследованием занимается красновишерский отдел", - рассказали в пресс-службе. Согласно законодательству, виновному может грозить до семи лет лишения свободы.В ведомстве добавили, что сотрудниками проводятся следственные действия, назначены экспертизы, в том числе техническая и судебно-медицинская.ДТП с участием ВАЗа и Toyota произошло на дороге Соликамск – Красновишерск днем 20 апреля. По данным краевой полиции, в результате аварии погибли пять человек: 34-летний водитель отечественной машины, его 33-летний пассажир, а также 53-летний водитель Toyota и двое его пассажиров - мужчина 1958 года рождения и женщина 1977 года рождения. Предварительной причиной дорожно-транспортного происшествия стал выезд "ВАЗ-2114" на встречную полосу из-за потери водителем контроля над управлением, сообщала пресс-служба краевого ГУМВД.

https://ria.ru/20210416/dtp-1728648521.html

россия

красновишерский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, красновишерский район, происшествия