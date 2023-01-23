https://ria.ru/20230123/vysylka-1846811899.html

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022-2023 году

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022-2023 году - РИА Новости, 23.01.2023

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2022-2023 году

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:15

2023-01-23T15:15

2023-01-23T21:41

справки

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2079535d99d892ba1e374d3344e20a22.jpg

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает принимающему государству в любое время и без обоснования причин право объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон грата. Аккредитующее государство должно отозвать такое лицо или прекратить его функции в представительстве, иначе государство пребывания может отказаться признавать данное лицо дипломатом. Дипломатические сотрудники защищены от уголовной, а также гражданской и административной ответственности (кроме специально оговоренных в Конвенции случаев) дипломатической неприкосновенностью. Хотя они обязаны подчиняться законам принимающей страны, совершение правонарушений не дает оснований для их ареста. Статус персоны нон грата, который автоматически ведет к высылке из страны, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающее государство от иностранных дипломатов. Высылка дипломатов является крайней мерой и обычно связана со шпионажем ("деятельностью, несовместимой со статусом дипломата"). Высылка дипломатов может также служить символическим признаком неудовольствия. 202323 января Латвия выдвинула требование, чтобы российский посол покинул республику до 24 февраля, в этот же срок Россию покинет латвийский посол.Глава МИД Эдгарс Ринкевичс заявил, что правительство Латвии приняло решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля 2023 года до уровня поверенного в делах.23 января эстонский МИД заявил, что посол России в Эстонии должен покинуть страну 7 февраля, одновременно с выездом из России посла Эстонии. Ранее МИД России сообщил, что понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, ее послу было предписано покинуть Россию до 7 февраля. 20221 декабря МИД Литвы объявил сотрудника посольства РФ персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение пяти дней.31 октября МИД Молдавии объявил одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата, он должен покинуть страну.4 октября правительство Японии приняло решение о высылке одного сотрудника генерального консульства России в Саппоро в ответ на высылку своего дипломата из Владивостока, он должен покинуть страну до 10 октября.3 октября Литва объявила временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя персоной нон грата. Ему предписано покинуть страну в течение пяти дней. МИД Литвы утверждает, что "действия и высказывания Сергея Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".29 сентября власти Черногории признали шесть дипломатов из российского посольства персонами нон грата "в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами".19 августа власти Румынии объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Бухаресте. Дипломат должен покинуть территорию Румынии в течение недели.12 августа министерство иностранных дел Черногории объявило одного сотрудника посольства РФ в стране персоной нон грата "из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях".28 июня премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже".15 апреля власти Северной Македонии объявили шесть российских дипломатов персонами нон грата. МИД страны утверждает, что дипломаты занимались "деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях". Они должны были покинуть территорию балканской республики в течение пяти дней.11 апреля Хорватия выдвинула требование, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства РФ покинули страну. В этот же день шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата во Франции.8 апреля МИД Япония объявил персонами нон грата восемь российских дипломатов.В этот же день Финляндия объявила персонами нон-грата одного сотрудника посольства и одного сотрудника торгпредства.7 апреля Австрия заявила, что вышлет четырех российских дипломатов. В МИД республики уточнили, что трое сотрудников посольства и один генконсульства РФ должны покинуть Австрию не позднее 12 апреля.В этот же день МИД Черногории принял решение выслать четырех российских дипломатов. Они должны были покинуть страну в течение семи дней.6 апреля Греция объявила 12 российских дипломатов персонами нон грата.МИД Норвегии также объявил, что высылает трех российских дипломатов. В этот же день Люксембург объявил российского дипломата персоной нон грата, он должен был покинуть страну в течение 15 дней.5 апреля стало известно, что МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, их подозревают в сборе разведданных. МИД Италии заявил о высылке 30 российских дипломатов, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо пояснил, что решение связано с вопросами "национальной безопасности". В этот же день МИД Испании заявил, что страна высылает около 25 российских дипломатов. Швеция заявила о намерении выслать троих российских дипломатов. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что они не работали в соответствии с Венской конвенцией. Словения объявила персонами нон грата 33 российских дипломата. Как сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, республика сокращает дипломатические отношения с Российской Федерацией, закрывая генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае и высылая 13 дипломатов и сотрудников. Эстония, в свою очередь, заявила, что высылает 14 консульских сотрудников РФ (из них семь имеют дипломатический статус), закрывает консульство РФ в Нарве и консульский отдел в Тарту. Российские сотрудники должны были покинуть страну до 30 апреля. Персонами нон грата также были объявлены 19 сотрудников постпредства России при ЕС. Румынские власти решили выслать из страны 10 сотрудников посольства Российской Федерации в Бухаресте, "считая, что их деятельность и действия противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о Дипломатических отношениях". Португалия объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов "в связи с действиями, подрывающими национальную безопасность". Российским дипломатам было предоставлено две недели, чтобы покинуть страну.4 апреля Франция решила выслать около 30 российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Как сообщили французские СМИ, речь шла о 35 дипломатах. В этот же день глава МИД Германии Анналена Бербок написала в Twitter, что Германия объявила "значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными". Телеканал N24 со ссылкой на Бербок сообщил, что речь шла о 40 российских дипломатах.Ранее Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс. Кроме того, было отозвано разрешение на деятельность генконсульства России в Клайпеде, его сотрудников обязали выехать из Литвы.29 марта европейские страны объявили о высылке более 40 российских дипломатов. Нидерланды сообщили, что высылают 17 российских дипломатов. Бельгия объявила, что страну должен покинуть 21 дипломат. В МИД Бельгии уточнили, что речь идет о сотрудниках посольства РФ в Брюсселе и генконсульства в Антверпене, дипломаты должны были покинуть страну в течение 15 дней. Министерство иностранных дел Чехии также проинформировало посольство России в Праге о признании одного дипломата персоной нон грата. Сотрудник должен был покинуть Чехию в течение 72 часов. О высылке четверых российских дипломатов также объявила Ирландия.28 марта стало известно, что в Северной Македонии пять российских дипломатов объявлены персонами нон грата. Они должны были покинуть территорию республики в течение пяти дней.23 марта МИД Польши потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже. Посол России в Варшаве Сергей Андреев уточнил, что дипломатические сотрудники должны уехать в различные сроки, максимальный из них – пять дней.18 марта стало известно, что десять российских дипломатов объявлены персонами нон грата в Болгарии. Болгарский МИД уточнил, что российские представители должны покинуть страну в течение 72 часов. В этот же день Литва объявила четырех сотрудников российского посольства нежелательными персонами "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", им было предписано в течение пяти дней покинуть страну. Власти Эстонии приняли решение выслать трех российских дипломатов, обвинив их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды". Латвия также заявила о высылке трех сотрудников посольства России "из-за деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу".14 марта МИД Словаки сообщил, что высылает трех российских дипломатов, вменив им сотрудничество с сотрудниками спецслужб страны, которых подозревают в "шпионаже".4 марта МИД Черногории объявил о высылке одного российского дипломата. Он должен был покинуть страну в 72 часа. "Причина для принятия данного решения – вывод компетентных органов безопасности Черногории о действиях российского дипломата, которые противоречат Женевской конвенции о дипотношениях", – указал черногорский МИД.2 марта МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата, они должны были покинуть страну за 48 часов. Ранее прокуратура Болгарии заявила, что, как было установлено в ходе расследования, гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Республики Болгария нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями.28 февраля США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны были покинуть страну до 7 марта.24 февраля Госдеп США сообщил, что в ответ на высылку из Москвы заместителя американского посла Барта Гормана вышлют российского советника-посланника Сергея Трепелкова – второго по значимости дипломата после посла.28 января стало известно, что правительство Германии объявило нежелательной персоной сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за "шпионажа". По информации СМИ, дипломат в действительности якобы являлся сотрудником российской Службы внешней разведки (СВР). Отмечается, что он был задержан в рамках расследования в отношении россиянина Ильнура Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ и о задержании которого стало известно в 2021 году. Ранее стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче СВР секретов космической программы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)