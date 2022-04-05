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Посла в Париже уведомили о высылке российских дипломатов из Франции - РИА Новости, 05.04.2022
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Посла в Париже уведомили о высылке российских дипломатов из Франции
Посла в Париже уведомили о высылке российских дипломатов из Франции - РИА Новости, 05.04.2022
Посла в Париже уведомили о высылке российских дипломатов из Франции
Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции, его уведомили о высылке российских дипломатов, передает телеканал BFM TV со ссылкой на... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T09:37
2022-04-05T09:50
в мире
санкции в отношении россии
россия
франция
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ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции, его уведомили о высылке российских дипломатов, передает телеканал BFM TV со ссылкой на дипломатические источники.В понедельник МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны.Как сообщили французские СМИ, Франция решила выслать 35 российских дипломатов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать российских дипломатов.
https://ria.ru/20220405/diplomaty-1781825818.html
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в мире, санкции в отношении россии, россия, франция
09:37 05.04.2022 (обновлено: 09:50 05.04.2022)
 
Посла в Париже уведомили о высылке российских дипломатов из Франции

Посла России в Париже вызвали в МИД Франции, чтобы уведомить о высылке дипломатов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 5 апр - РИА Новости. Посол России в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции, его уведомили о высылке российских дипломатов, передает телеканал BFM TV со ссылкой на дипломатические источники.
В понедельник МИД Франции сообщил, что принял решение выслать ряд российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны.
Как сообщили французские СМИ, Франция решила выслать 35 российских дипломатов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона ответит на решение Парижа выслать российских дипломатов.
Андрей Климов перед началом заседания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
09:49
Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Франции, заявил Климов
 
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