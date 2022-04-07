Рейтинг@Mail.ru
Черногория вышлет четырех российских дипломатов - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/chernogoriya-1782367514.html
Черногория вышлет четырех российских дипломатов
Черногория вышлет четырех российских дипломатов - РИА Новости, 07.04.2022
Черногория вышлет четырех российских дипломатов
Черногория высылает четырех российских дипломатов, сообщило национальное телевидение со ссылкой на МИД страны. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:01
2022-04-07T18:46
санкции в отношении россии
в мире
черногория
россия
мария захарова
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/34/1497933437_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90b5830eae0ddfb3b0b7a0f034c683b7.jpg
БЕЛГРАД, 7 апр — РИА Новости. Черногория высылает четырех российских дипломатов, сообщило национальное телевидение со ссылкой на МИД страны."Формальная нота о данном решении, в которой указан срок в семь дней для выезда с территории нашего государства, вручена сегодня российскому послу (Владиславу Масленникову. — Прим. ред.)", — передает канал.Министерство сослалось на "оценки органов безопасности о работе российских представителей" и девятую статью Венской конвенции о дипломатических отношениях.Российское посольство подтвердило получение ноты о высылке.Власти Черногории 4 марта уже провозгласили одного дипломата из посольства России персоной нон грата.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, их набралось более 300 человек, и цифра эта постоянно растет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их "срежиссированными США".
https://ria.ru/20220406/dipotnosheniya-1782160041.html
https://ria.ru/20220406/diplomat-1782018661.html
черногория
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149793/34/1497933437_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a812ab140b9c03af21c61e2e4c6d35b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, черногория, россия, мария захарова, сша
18:01 07.04.2022 (обновлено: 18:46 07.04.2022)
 
Черногория вышлет четырех российских дипломатов

МИД Черногории объявил о высылке четырех российских дипломатов

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкФлаг Черногории на фоне города Котор
Флаг Черногории на фоне города Котор - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Флаг Черногории на фоне города Котор
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 апр — РИА Новости. Черногория высылает четырех российских дипломатов, сообщило национальное телевидение со ссылкой на МИД страны.
"Формальная нота о данном решении, в которой указан срок в семь дней для выезда с территории нашего государства, вручена сегодня российскому послу (Владиславу Масленникову. — Прим. ред.)", — передает канал.
Министерство сослалось на "оценки органов безопасности о работе российских представителей" и девятую статью Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Российское посольство подтвердило получение ноты о высылке.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 18:16
В Кремле не исключили разрыв дипломатических отношений со странами Запада
Власти Черногории 4 марта уже провозгласили одного дипломата из посольства России персоной нон грата.
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, их набралось более 300 человек, и цифра эта постоянно растет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.
Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их "срежиссированными США".
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 09:54
СМИ: в Японии испугались ответа Москвы и не решатся на высылку дипломатов
 
Санкции в отношении РоссииВ миреЧерногорияРоссияМария ЗахароваСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала