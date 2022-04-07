https://ria.ru/20220407/chernogoriya-1782367514.html

Черногория вышлет четырех российских дипломатов

Черногория вышлет четырех российских дипломатов - РИА Новости, 07.04.2022

Черногория вышлет четырех российских дипломатов

Черногория высылает четырех российских дипломатов, сообщило национальное телевидение со ссылкой на МИД страны. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:01

2022-04-07T18:01

2022-04-07T18:46

санкции в отношении россии

в мире

черногория

россия

мария захарова

сша

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БЕЛГРАД, 7 апр — РИА Новости. Черногория высылает четырех российских дипломатов, сообщило национальное телевидение со ссылкой на МИД страны."Формальная нота о данном решении, в которой указан срок в семь дней для выезда с территории нашего государства, вручена сегодня российскому послу (Владиславу Масленникову. — Прим. ред.)", — передает канал.Министерство сослалось на "оценки органов безопасности о работе российских представителей" и девятую статью Венской конвенции о дипломатических отношениях.Российское посольство подтвердило получение ноты о высылке.Власти Черногории 4 марта уже провозгласили одного дипломата из посольства России персоной нон грата.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, их набралось более 300 человек, и цифра эта постоянно растет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их "срежиссированными США".

https://ria.ru/20220406/dipotnosheniya-1782160041.html

https://ria.ru/20220406/diplomat-1782018661.html

черногория

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, черногория, россия, мария захарова, сша