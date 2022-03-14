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МИД ответил на высылку российских дипломатов из Словакии - РИА Новости, 14.03.2022
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МИД ответил на высылку российских дипломатов из Словакии
МИД ответил на высылку российских дипломатов из Словакии - РИА Новости, 14.03.2022
МИД ответил на высылку российских дипломатов из Словакии
Москва ответит на высылку трех российских дипломатов из Словакии, сообщили в МИД РФ, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:11
2022-03-14T19:17
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
словакия
в мире
мид словакии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва ответит на высылку трех российских дипломатов из Словакии, сообщили в МИД РФ, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее МИД Словакии сообщил, что высылает трех российских дипломатов.На это в МИД России заявили, что "эта безосновательная акция не останется без ответа". Когда Москва ответит на высылку дипломатов, в МИД не пояснили.
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москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), словакия, в мире, мид словакии
19:11 14.03.2022 (обновлено: 19:17 14.03.2022)
 
МИД ответил на высылку российских дипломатов из Словакии

МИД: Москва ответит на высылку трех российских дипломатов из Словакии

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва ответит на высылку трех российских дипломатов из Словакии, сообщили в МИД РФ, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее МИД Словакии сообщил, что высылает трех российских дипломатов.
На это в МИД России заявили, что "эта безосновательная акция не останется без ответа". Когда Москва ответит на высылку дипломатов, в МИД не пояснили.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:58
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
МоскваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СловакияВ миреМИД Словакии
 
 
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