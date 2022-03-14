https://ria.ru/20220314/diplomaty-1778139981.html
МИД ответил на высылку российских дипломатов из Словакии
МИД ответил на высылку российских дипломатов из Словакии - РИА Новости, 14.03.2022
МИД ответил на высылку российских дипломатов из Словакии
Москва ответит на высылку трех российских дипломатов из Словакии, сообщили в МИД РФ, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:11
2022-03-14T19:11
2022-03-14T19:17
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
словакия
в мире
мид словакии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_84d1f2e4aae99e73e300621cce784f0a.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва ответит на высылку трех российских дипломатов из Словакии, сообщили в МИД РФ, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее МИД Словакии сообщил, что высылает трех российских дипломатов.На это в МИД России заявили, что "эта безосновательная акция не останется без ответа". Когда Москва ответит на высылку дипломатов, в МИД не пояснили.
https://ria.ru/20220304/vysylka-1776531816.html
москва
россия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_3e67cadfd22610710356b48408f4fd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), словакия, в мире, мид словакии
19:11 14.03.2022 (обновлено: 19:17 14.03.2022)
МИД ответил на высылку российских дипломатов из Словакии
МИД: Москва ответит на высылку трех российских дипломатов из Словакии