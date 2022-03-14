https://ria.ru/20220314/diplomaty-1778139981.html

МИД ответил на высылку российских дипломатов из Словакии

МИД ответил на высылку российских дипломатов из Словакии - РИА Новости, 14.03.2022

МИД ответил на высылку российских дипломатов из Словакии

Москва ответит на высылку трех российских дипломатов из Словакии, сообщили в МИД РФ, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:11

2022-03-14T19:11

2022-03-14T19:17

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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мид словакии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Москва ответит на высылку трех российских дипломатов из Словакии, сообщили в МИД РФ, отвечая на вопрос РИА Новости.Ранее МИД Словакии сообщил, что высылает трех российских дипломатов.На это в МИД России заявили, что "эта безосновательная акция не останется без ответа". Когда Москва ответит на высылку дипломатов, в МИД не пояснили.

https://ria.ru/20220304/vysylka-1776531816.html

москва

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), словакия, в мире, мид словакии