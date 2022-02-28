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США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата
США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата - РИА Новости, 01.03.2022
США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о решении США выслать часть сотрудников миссии. РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T22:44
2022-03-01T00:26
сша
россия
оон
в мире
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ООН, 28 фев — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о решении США выслать часть сотрудников миссии. Он подчеркнул, что это решение говорит о неуважении США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.Небензя добавил, что не Москва избрала этот путь и, согласно дипломатической практике, от России последует ответ.В Москве неоднократно заявляли о систематических отказах в американских визах для сотрудников постпредства России при ООН. Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Вершинин, это "кричащее нарушение" США взятых на себя четких обязательств перед Всемирной организацией, штаб-квартиру которой они у себя принимают.
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сша, россия, оон, в мире
22:44 28.02.2022 (обновлено: 00:26 01.03.2022)
 
США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата

США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 28 фев — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о решении США выслать часть сотрудников миссии.

"Только что я получил информацию, что власти США предприняли еще один враждебный шаг в отношении российской миссии в ООН, грубо нарушив обязательства по соглашению о принимающей стране. Они заявили нам, что они объявляют 12 человек из российской миссии персонами нон грата. Они должны уехать до 7 марта", — сказал дипломат на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что это решение говорит о неуважении США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.
Небензя добавил, что не Москва избрала этот путь и, согласно дипломатической практике, от России последует ответ.
В Москве неоднократно заявляли о систематических отказах в американских визах для сотрудников постпредства России при ООН. Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Вершинин, это "кричащее нарушение" США взятых на себя четких обязательств перед Всемирной организацией, штаб-квартиру которой они у себя принимают.
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