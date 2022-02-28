https://ria.ru/20220228/ssha-1775691710.html

США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата

США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата - РИА Новости, 01.03.2022

США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о решении США выслать часть сотрудников миссии. РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T22:44

2022-02-28T22:44

2022-03-01T00:26

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ООН, 28 фев — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о решении США выслать часть сотрудников миссии. Он подчеркнул, что это решение говорит о неуважении США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.Небензя добавил, что не Москва избрала этот путь и, согласно дипломатической практике, от России последует ответ.В Москве неоднократно заявляли о систематических отказах в американских визах для сотрудников постпредства России при ООН. Как подчеркивал замглавы МИД Сергей Вершинин, это "кричащее нарушение" США взятых на себя четких обязательств перед Всемирной организацией, штаб-квартиру которой они у себя принимают.

https://ria.ru/20220228/protest-1775660511.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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