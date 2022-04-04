https://ria.ru/20220404/litva-1781718758.html

Литва и Латвия понизят уровень дипломатических отношений с Россией

Литва и Латвия понизят уровень дипломатических отношений с Россией - РИА Новости, 04.04.2022

Литва и Латвия понизят уровень дипломатических отношений с Россией

Литва и Латвия понизят уровень дипломатических отношений с Россией, следует из заявлений министров иностранных дел прибалтийских республик Габриелюса... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T15:59

2022-04-04T15:59

2022-04-04T16:39

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Литва и Латвия понизят уровень дипломатических отношений с Россией, следует из заявлений министров иностранных дел прибалтийских республик Габриелюса Ландсбергиса и Эдгарса Ринкевичса."Послу Российской Федерации надлежит уехать из Литвы, литовский посол вернется из Москвы в ближайшее время", — цитирует Ландсбергиса Литовское радио и телевидение.Кроме того, Литва закроет российское консульство в Клайпеде.Министр добавил, что Вильнюс принял такое решение на фоне событий в украинском городе Буча, которые российское Минобороны назвало провокацией.Ринкевичс объяснил действия Риги той же причиной."Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур", — написал он в Twitter.Российский МИД отреагировал на эти заявления, отметив, что ответ Москвы не заставит себя ждать.На минувшей неделе украинские СМИ распространили фото и видео, якобы снятые в Буче после того, как этот пригород Киева оставили российские военнослужащие. На опубликованных кадрах на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности этих материалов, обратив внимание на то, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки — то есть их могли убить украинские силовики или территориальная оборона. Кроме того, в Сети заметили, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что одно из тел меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В российском Минобороны эти снимки и видео назвали очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, пока город был под их контролем. Все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, при этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что Москва категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к российской аргументации. По его словам, дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня Совбеза ООН.

https://ria.ru/20220404/latviya-1781723259.html

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781662190.html

https://ria.ru/20220404/bucha-1781676658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, литва, россия, дмитрий песков, москва, киевская область, совет безопасности оон