https://ria.ru/20220304/chernogoriya-1776515387.html

Российского дипломата вышлют из Черногории

Российского дипломата вышлют из Черногории - РИА Новости, 04.03.2022

Российского дипломата вышлют из Черногории

Власти Черногории высылают одного дипломата из посольства РФ, сообщил МИД республики. В решении, врученном посольству РФ, отмечается, что дипломат должен... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:49

2022-03-04T14:49

2022-03-04T15:21

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БЕЛГРАД, 4 мар - РИА Новости. Власти Черногории высылают одного дипломата из посольства РФ, сообщил МИД республики. В решении, врученном посольству РФ, отмечается, что дипломат должен покинуть Черногорию в 72 часа."Причина для принятия данного решения - вывод компетентных органов безопасности Черногории о действиях российского дипломата, которые противоречат Женевской конвенции о дипотношениях", - указал черногорский МИД."Подтверждаем получение ноты МИД Черногории. Однако в нем отсутствует упоминание нарушения им Венской конвенции о дипотношениях, о чем сообщило Радио и телевидение Черногории", - заявили агентству в посольстве России.

https://ria.ru/20220301/vysylka-1770008398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, черногория, россия, мид черногории