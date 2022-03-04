https://ria.ru/20220304/chernogoriya-1776515387.html
Российского дипломата вышлют из Черногории
Российского дипломата вышлют из Черногории - РИА Новости, 04.03.2022
Российского дипломата вышлют из Черногории
Власти Черногории высылают одного дипломата из посольства РФ, сообщил МИД республики. В решении, врученном посольству РФ, отмечается, что дипломат должен... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:49
2022-03-04T14:49
2022-03-04T15:21
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БЕЛГРАД, 4 мар - РИА Новости. Власти Черногории высылают одного дипломата из посольства РФ, сообщил МИД республики. В решении, врученном посольству РФ, отмечается, что дипломат должен покинуть Черногорию в 72 часа."Причина для принятия данного решения - вывод компетентных органов безопасности Черногории о действиях российского дипломата, которые противоречат Женевской конвенции о дипотношениях", - указал черногорский МИД."Подтверждаем получение ноты МИД Черногории. Однако в нем отсутствует упоминание нарушения им Венской конвенции о дипотношениях, о чем сообщило Радио и телевидение Черногории", - заявили агентству в посольстве России.
https://ria.ru/20220301/vysylka-1770008398.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, черногория, россия, мид черногории
14:49 04.03.2022 (обновлено: 15:21 04.03.2022)
Российского дипломата вышлют из Черногории
МИД Черногории объявил о высылке одного российского дипломата