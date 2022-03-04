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Российского дипломата вышлют из Черногории
Российского дипломата вышлют из Черногории - РИА Новости, 04.03.2022
Российского дипломата вышлют из Черногории
Власти Черногории высылают одного дипломата из посольства РФ, сообщил МИД республики. В решении, врученном посольству РФ, отмечается, что дипломат должен... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:49
2022-03-04T15:21
в мире
черногория
россия
мид черногории
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БЕЛГРАД, 4 мар - РИА Новости. Власти Черногории высылают одного дипломата из посольства РФ, сообщил МИД республики. В решении, врученном посольству РФ, отмечается, что дипломат должен покинуть Черногорию в 72 часа."Причина для принятия данного решения - вывод компетентных органов безопасности Черногории о действиях российского дипломата, которые противоречат Женевской конвенции о дипотношениях", - указал черногорский МИД."Подтверждаем получение ноты МИД Черногории. Однако в нем отсутствует упоминание нарушения им Венской конвенции о дипотношениях, о чем сообщило Радио и телевидение Черногории", - заявили агентству в посольстве России.
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в мире, черногория, россия, мид черногории
14:49 04.03.2022 (обновлено: 15:21 04.03.2022)
 
Российского дипломата вышлют из Черногории

МИД Черногории объявил о высылке одного российского дипломата

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкФлаг Черногории на фоне города Котор
Флаг Черногории на фоне города Котор - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Флаг Черногории на фоне города Котор
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 мар - РИА Новости. Власти Черногории высылают одного дипломата из посольства РФ, сообщил МИД республики. В решении, врученном посольству РФ, отмечается, что дипломат должен покинуть Черногорию в 72 часа.
"Причина для принятия данного решения - вывод компетентных органов безопасности Черногории о действиях российского дипломата, которые противоречат Женевской конвенции о дипотношениях", - указал черногорский МИД.
"Подтверждаем получение ноты МИД Черногории. Однако в нем отсутствует упоминание нарушения им Венской конвенции о дипотношениях, о чем сообщило Радио и телевидение Черногории", - заявили агентству в посольстве России.
Российские дипломаты с семьями в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 00:56
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
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