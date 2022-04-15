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Северная Македония объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов - РИА Новости, 15.04.2022
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Северная Македония объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов
Северная Македония объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов - РИА Новости, 15.04.2022
Северная Македония объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов
Власти Северной Македонии в пятницу решили объявить шесть российских дипломатов персонами нон грата. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:04
2022-04-15T13:13
северная македония
в мире
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Северной Македонии в пятницу решили объявить шесть российских дипломатов персонами нон грата."Сегодня посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в МИД, где ему была вручена вербальная нота, в которой шесть дипломатов посольства Российской Федерации были объявлены персонами нон грата в Северной Македонии", - говорится в заявлении МИД страны, опубликованном на сайте ведомства.Внешнеполитическое ведомство утверждает, что дипломаты занимались "деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях". Они должны покинуть территорию балканской республики в течение "ближайших пяти дней".Всего за месяц, как подчеркивает МИД Северной Македонии в Twitter, за месяц страна объявила персонами нон грата семерых российских дипломатов.
https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780477622.html
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северная македония, в мире, россия
13:04 15.04.2022 (обновлено: 13:13 15.04.2022)
 
Северная Македония объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов

Северная Македония объявила персонами нон грата еще шесть российских дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСкопье
Скопье - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Северной Македонии в пятницу решили объявить шесть российских дипломатов персонами нон грата.
"Сегодня посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в МИД, где ему была вручена вербальная нота, в которой шесть дипломатов посольства Российской Федерации были объявлены персонами нон грата в Северной Македонии", - говорится в заявлении МИД страны, опубликованном на сайте ведомства.
Памятник Воин на коне в столице Северной Македонии городе Скопье - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 14:50
Северная Македония вышлет пять российских дипломатов, сообщают СМИ
Внешнеполитическое ведомство утверждает, что дипломаты занимались "деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях". Они должны покинуть территорию балканской республики в течение "ближайших пяти дней".
Всего за месяц, как подчеркивает МИД Северной Македонии в Twitter, за месяц страна объявила персонами нон грата семерых российских дипломатов.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 13:04
Москва ответит Скопье на объявление дипломатов персонами нон грата
 
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