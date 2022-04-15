https://ria.ru/20220415/diplomatiya-1783700651.html
Северная Македония объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов
Северная Македония объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов - РИА Новости, 15.04.2022
Северная Македония объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов
Власти Северной Македонии в пятницу решили объявить шесть российских дипломатов персонами нон грата. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:04
2022-04-15T13:04
2022-04-15T13:13
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Северной Македонии в пятницу решили объявить шесть российских дипломатов персонами нон грата."Сегодня посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в МИД, где ему была вручена вербальная нота, в которой шесть дипломатов посольства Российской Федерации были объявлены персонами нон грата в Северной Македонии", - говорится в заявлении МИД страны, опубликованном на сайте ведомства.Внешнеполитическое ведомство утверждает, что дипломаты занимались "деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях". Они должны покинуть территорию балканской республики в течение "ближайших пяти дней".Всего за месяц, как подчеркивает МИД Северной Македонии в Twitter, за месяц страна объявила персонами нон грата семерых российских дипломатов.
https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780477622.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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северная македония, в мире, россия
13:04 15.04.2022 (обновлено: 13:13 15.04.2022)
Северная Македония объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов
Северная Македония объявила персонами нон грата еще шесть российских дипломатов