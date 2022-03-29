Рейтинг@Mail.ru
Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/belgiya-1780720585.html
Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата - РИА Новости, 29.03.2022
Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
Власти Бельгии приняли решение выслать из страны 21 российского дипломата, сообщил бельгийский телеканал RTBF. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:59
2022-03-29T17:06
в мире
бельгия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/118239/48/1182394834_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_b53869e6353a9d8df0a97d421b5307f4.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Власти Бельгии приняли решение выслать из страны 21 российского дипломата, сообщил бельгийский телеканал RTBF."Бельгия высылает 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности", - утверждается в срочном сообщении телеканала.Других подробностей пока не сообщается.
https://ria.ru/20220329/polsha-1780713111.html
бельгия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/118239/48/1182394834_43:0:758:536_1920x0_80_0_0_12382a9511d23eb6f1626b9abdac4ec1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, россия
16:59 29.03.2022 (обновлено: 17:06 29.03.2022)
 
Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата

Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата за "шпионаж или угрозу безопасности"

© Фото : flamencГород Ньюпорт, Бельгия
Город Ньюпорт, Бельгия - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : flamenc
Город Ньюпорт, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Власти Бельгии приняли решение выслать из страны 21 российского дипломата, сообщил бельгийский телеканал RTBF.
"Бельгия высылает 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности", - утверждается в срочном сообщении телеканала.
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
16:36
Польша отозвала согласие на соглашение с Россией о защите инвестиций
Других подробностей пока не сообщается.
 
В миреБельгияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала