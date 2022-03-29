https://ria.ru/20220329/belgiya-1780720585.html
Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата - РИА Новости, 29.03.2022
Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
Власти Бельгии приняли решение выслать из страны 21 российского дипломата, сообщил бельгийский телеканал RTBF. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:59
2022-03-29T16:59
2022-03-29T17:06
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БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Власти Бельгии приняли решение выслать из страны 21 российского дипломата, сообщил бельгийский телеканал RTBF."Бельгия высылает 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности", - утверждается в срочном сообщении телеканала.Других подробностей пока не сообщается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, россия
16:59 29.03.2022 (обновлено: 17:06 29.03.2022)
Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата за "шпионаж или угрозу безопасности"