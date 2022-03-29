https://ria.ru/20220329/belgiya-1780720585.html

Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата

Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата - РИА Новости, 29.03.2022

Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата

Власти Бельгии приняли решение выслать из страны 21 российского дипломата, сообщил бельгийский телеканал RTBF. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:59

2022-03-29T16:59

2022-03-29T17:06

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БРЮССЕЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Власти Бельгии приняли решение выслать из страны 21 российского дипломата, сообщил бельгийский телеканал RTBF."Бельгия высылает 21 российского дипломата за шпионаж или угрозу безопасности", - утверждается в срочном сообщении телеканала.Других подробностей пока не сообщается.

https://ria.ru/20220329/polsha-1780713111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бельгия, россия