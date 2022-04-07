https://ria.ru/20220407/avstriya-1782217555.html

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Австрия вышлет четырех российских дипломатов - РИА Новости, 07.04.2022

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Вена высылает четырех российских дипломатов, заявил австрийский МИД. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:16

2022-04-07T09:16

2022-04-07T10:19

австрия

россия

в мире

санкции в отношении россии

вена

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ВЕНА, 7 апр — РИА Новости. Вена высылает четырех российских дипломатов, заявил австрийский МИД."Федеральное министерство европейских и иностранных дел Республики Австрия объявляет о решении лишить дипломатического статуса трех сотрудников российского посольства в Вене и одного сотрудника российского генерального консульства в Зальцбурге", — говорится в заявлении.В министерстве утверждают, что эти сотрудники "совершили действия, которые не согласуются с их дипломатическим статусом". Он должны покинуть страну не позднее 12 апреля.Российский МИД пообещал дать соответствующий ответ на действия Вены.Посол в Австрии назвал решение о высылке дипломатов наносящим серьезный удар по структуре двусторонних отношений. Он подчеркнул, что австрийский МИД не представил никаких доказательств противоправной деятельности россиян, и возложил на Вену ответственность за последствия этого шага.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек, причем это число все растет.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что в Кремле сожалеют о высылке дипломатов, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sloveniya-1781960808.html

https://ria.ru/20220407/diplomaty-1782216981.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

австрия, россия, в мире, санкции в отношении россии, вена