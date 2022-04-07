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Австрия вышлет четырех российских дипломатов - РИА Новости, 07.04.2022
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Австрия вышлет четырех российских дипломатов
Австрия вышлет четырех российских дипломатов - РИА Новости, 07.04.2022
Австрия вышлет четырех российских дипломатов
Вена высылает четырех российских дипломатов, заявил австрийский МИД. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:16
2022-04-07T10:19
австрия
россия
в мире
санкции в отношении россии
вена
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ВЕНА, 7 апр — РИА Новости. Вена высылает четырех российских дипломатов, заявил австрийский МИД."Федеральное министерство европейских и иностранных дел Республики Австрия объявляет о решении лишить дипломатического статуса трех сотрудников российского посольства в Вене и одного сотрудника российского генерального консульства в Зальцбурге", — говорится в заявлении.В министерстве утверждают, что эти сотрудники "совершили действия, которые не согласуются с их дипломатическим статусом". Он должны покинуть страну не позднее 12 апреля.Российский МИД пообещал дать соответствующий ответ на действия Вены.Посол в Австрии назвал решение о высылке дипломатов наносящим серьезный удар по структуре двусторонних отношений. Он подчеркнул, что австрийский МИД не представил никаких доказательств противоправной деятельности россиян, и возложил на Вену ответственность за последствия этого шага.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек, причем это число все растет.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что в Кремле сожалеют о высылке дипломатов, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sloveniya-1781960808.html
https://ria.ru/20220407/diplomaty-1782216981.html
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австрия, россия, в мире, санкции в отношении россии, вена
09:16 07.04.2022 (обновлено: 10:19 07.04.2022)
 
Австрия вышлет четырех российских дипломатов

Австрия вышлет четырех российских дипломатов

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 7 апр — РИА Новости. Вена высылает четырех российских дипломатов, заявил австрийский МИД.
"Федеральное министерство европейских и иностранных дел Республики Австрия объявляет о решении лишить дипломатического статуса трех сотрудников российского посольства в Вене и одного сотрудника российского генерального консульства в Зальцбурге", — говорится в заявлении.
Марибор, Словения - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 18:50В мире
Словения вышлет 33 российских дипломата
В министерстве утверждают, что эти сотрудники "совершили действия, которые не согласуются с их дипломатическим статусом". Он должны покинуть страну не позднее 12 апреля.
Российский МИД пообещал дать соответствующий ответ на действия Вены.
Посол в Австрии назвал решение о высылке дипломатов наносящим серьезный удар по структуре двусторонних отношений. Он подчеркнул, что австрийский МИД не представил никаких доказательств противоправной деятельности россиян, и возложил на Вену ответственность за последствия этого шага.
После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек, причем это число все растет.
Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что в Кремле сожалеют о высылке дипломатов, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
09:13
Россия отреагирует на высылку дипломатов из Австрии
 
АвстрияРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииВена
 
 
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