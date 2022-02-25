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Россия ответит на высылку дипломата из посольства в США, заявил Антонов
Россия ответит на высылку дипломата из посольства в США, заявил Антонов - РИА Новости, 25.02.2022
Россия ответит на высылку дипломата из посольства в США, заявил Антонов
Россия примет ответные меры в связи с высылкой своего дипломата из посольства в США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T01:55
2022-02-25T02:16
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия примет ответные меры в связи с высылкой своего дипломата из посольства в США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Ранее стало известно, что США в ответ на высылку из Москвы заместителя американского посла Барта Гормана вышлют российского советника-посланника Сергея Трепелкова, который является вторым по значимости дипломатом после Антонова.Он указал на "массу усилий", которые предприняли российские дипломаты, чтобы остановить навязываемую американцами эскалацию."Однако мы натолкнулись на категорический отказ, сопровождавшийся угрозой арестовать нашего дипломата, если он хотя бы на один день задержится в Вашингтоне. Коллеги расхлебывают то, что сами же и заварили", - отметил Антонов.Семнадцатого февраля Москва предписала Горману покинуть страну в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства. Замглавы МИД России Сергей Рябков не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.Как ранее отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
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в мире, россия, сша
01:55 25.02.2022 (обновлено: 02:16 25.02.2022)
 
Россия ответит на высылку дипломата из посольства в США, заявил Антонов

Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что Россия ответит на высылку дипломата из США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия примет ответные меры в связи с высылкой своего дипломата из посольства в США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее стало известно, что США в ответ на высылку из Москвы заместителя американского посла Барта Гормана вышлют российского советника-посланника Сергея Трепелкова, который является вторым по значимости дипломатом после Антонова.
"Мы расцениваем новую высылку как очередной недружественный шаг, нацеленный на сокращение российского дипломатического присутствия в США. Наши ответные меры – предсказуемы", - заявил посол.
Он указал на "массу усилий", которые предприняли российские дипломаты, чтобы остановить навязываемую американцами эскалацию.
"Однако мы натолкнулись на категорический отказ, сопровождавшийся угрозой арестовать нашего дипломата, если он хотя бы на один день задержится в Вашингтоне. Коллеги расхлебывают то, что сами же и заварили", - отметил Антонов.
Семнадцатого февраля Москва предписала Горману покинуть страну в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства. Замглавы МИД России Сергей Рябков не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.
Как ранее отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.
В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
01:44
Россия оставляет за собой право ответить на санкции Канады, заявил посол
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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