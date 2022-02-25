https://ria.ru/20220225/posolstvo-1774930881.html

Россия ответит на высылку дипломата из посольства в США, заявил Антонов

Россия ответит на высылку дипломата из посольства в США, заявил Антонов - РИА Новости, 25.02.2022

Россия ответит на высылку дипломата из посольства в США, заявил Антонов

Россия примет ответные меры в связи с высылкой своего дипломата из посольства в США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T01:55

2022-02-25T01:55

2022-02-25T02:16

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия примет ответные меры в связи с высылкой своего дипломата из посольства в США, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Ранее стало известно, что США в ответ на высылку из Москвы заместителя американского посла Барта Гормана вышлют российского советника-посланника Сергея Трепелкова, который является вторым по значимости дипломатом после Антонова.Он указал на "массу усилий", которые предприняли российские дипломаты, чтобы остановить навязываемую американцами эскалацию."Однако мы натолкнулись на категорический отказ, сопровождавшийся угрозой арестовать нашего дипломата, если он хотя бы на один день задержится в Вашингтоне. Коллеги расхлебывают то, что сами же и заварили", - отметил Антонов.Семнадцатого февраля Москва предписала Горману покинуть страну в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства. Замглавы МИД России Сергей Рябков не раз подчеркивал, что процесс сокращения персонала дипмиссий продолжается не по вине Москвы.Как ранее отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США "гонения против российских дипломатов продолжаются" и в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. Он сообщал, что в сентябре Вашингтон передал Москве очередной список сотрудников дипмиссии на высылку: 27 из них должны были покинуть Штаты к 30 января, еще 28 — к концу июня 2022-го.В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, этот процесс "топчется на месте" из-за попыток США давить на Россию.

https://ria.ru/20220225/kanada-1774930609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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