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Хорватия потребовала выслать 18 российских дипломатов - РИА Новости, 11.04.2022
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Хорватия потребовала выслать 18 российских дипломатов
Хорватия потребовала выслать 18 российских дипломатов - РИА Новости, 11.04.2022
Хорватия потребовала выслать 18 российских дипломатов
Хорватия высылает из страны 18 дипломатов и шесть административно-технических сотрудников посольства России, сообщает хорватское Министерство иностранных дел. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:09
2022-04-11T15:23
в мире
хорватия
россия
мид хорватии
украина
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БЕЛГРАД, 11 апр - РИА Новости. Хорватия высылает из страны 18 дипломатов и шесть административно-технических сотрудников посольства России, сообщает хорватское Министерство иностранных дел.Российская дипломатическая миссия в Хорватии в понедельник подтвердила РИА Новости, что МИД страны потребовал вывезти из страны часть сотрудников. Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявлял, что Загреб вышлет несколько российских дипломатов в связи с событиями на Украине."Послу России (в Загребе Андрею Нестеренко) вручена нота, которой согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях... дипломатическое представительство РФ в Загребе будет снижено до уровня посольства Хорватии в Москве и выдвинуто требование, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства РФ покинули Хорватию", - говорится в сообщении МИД.
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в мире, хорватия, россия, мид хорватии, украина
15:09 11.04.2022 (обновлено: 15:23 11.04.2022)
 
Хорватия потребовала выслать 18 российских дипломатов

Хорватия потребовала выслать 18 дипломатов и шесть сотрудников персонала посольства России

© Flickr / ahenobarbusФлаг Хорватии
Флаг Хорватии - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Flickr / ahenobarbus
Флаг Хорватии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 апр - РИА Новости. Хорватия высылает из страны 18 дипломатов и шесть административно-технических сотрудников посольства России, сообщает хорватское Министерство иностранных дел.
Российская дипломатическая миссия в Хорватии в понедельник подтвердила РИА Новости, что МИД страны потребовал вывезти из страны часть сотрудников. Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявлял, что Загреб вышлет несколько российских дипломатов в связи с событиями на Украине.
"Послу России (в Загребе Андрею Нестеренко) вручена нота, которой согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях... дипломатическое представительство РФ в Загребе будет снижено до уровня посольства Хорватии в Москве и выдвинуто требование, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства РФ покинули Хорватию", - говорится в сообщении МИД.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 21:56
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
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