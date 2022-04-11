https://ria.ru/20220411/posolstvo-1782920869.html
Хорватия потребовала выслать 18 российских дипломатов
Хорватия потребовала выслать 18 российских дипломатов - РИА Новости, 11.04.2022
Хорватия потребовала выслать 18 российских дипломатов
Хорватия высылает из страны 18 дипломатов и шесть административно-технических сотрудников посольства России, сообщает хорватское Министерство иностранных дел. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:09
2022-04-11T15:09
2022-04-11T15:23
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БЕЛГРАД, 11 апр - РИА Новости. Хорватия высылает из страны 18 дипломатов и шесть административно-технических сотрудников посольства России, сообщает хорватское Министерство иностранных дел.Российская дипломатическая миссия в Хорватии в понедельник подтвердила РИА Новости, что МИД страны потребовал вывезти из страны часть сотрудников. Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявлял, что Загреб вышлет несколько российских дипломатов в связи с событиями на Украине."Послу России (в Загребе Андрею Нестеренко) вручена нота, которой согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях... дипломатическое представительство РФ в Загребе будет снижено до уровня посольства Хорватии в Москве и выдвинуто требование, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства РФ покинули Хорватию", - говорится в сообщении МИД.
https://ria.ru/20220404/vysylka-1781787520.html
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РИА Новости
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в мире, хорватия, россия, мид хорватии, украина
15:09 11.04.2022 (обновлено: 15:23 11.04.2022)
Хорватия потребовала выслать 18 российских дипломатов
Хорватия потребовала выслать 18 дипломатов и шесть сотрудников персонала посольства России