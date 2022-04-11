https://ria.ru/20220411/posolstvo-1782920869.html

Хорватия потребовала выслать 18 российских дипломатов

Хорватия потребовала выслать 18 российских дипломатов - РИА Новости, 11.04.2022

Хорватия потребовала выслать 18 российских дипломатов

Хорватия высылает из страны 18 дипломатов и шесть административно-технических сотрудников посольства России, сообщает хорватское Министерство иностранных дел. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:09

2022-04-11T15:09

2022-04-11T15:23

в мире

хорватия

россия

мид хорватии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/58509/86/585098695_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_3024557fe4f8ad86373e834ce358d02a.jpg

БЕЛГРАД, 11 апр - РИА Новости. Хорватия высылает из страны 18 дипломатов и шесть административно-технических сотрудников посольства России, сообщает хорватское Министерство иностранных дел.Российская дипломатическая миссия в Хорватии в понедельник подтвердила РИА Новости, что МИД страны потребовал вывезти из страны часть сотрудников. Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявлял, что Загреб вышлет несколько российских дипломатов в связи с событиями на Украине."Послу России (в Загребе Андрею Нестеренко) вручена нота, которой согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях... дипломатическое представительство РФ в Загребе будет снижено до уровня посольства Хорватии в Москве и выдвинуто требование, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства РФ покинули Хорватию", - говорится в сообщении МИД.

https://ria.ru/20220404/vysylka-1781787520.html

хорватия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хорватия, россия, мид хорватии, украина