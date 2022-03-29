https://ria.ru/20220329/irlandiya-1780725885.html
Ирландия высылает четырех российских дипломатов
Ирландия высылает четырех российских дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
Ирландия высылает четырех российских дипломатов
МИД Ирландии уведомил посла РФ Юрия Филатова о высылке четырех российских служащих, говорится в заявлении главы ирландского МИД Саймона Ковени. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:18
2022-03-29T17:18
2022-03-29T17:30
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ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости. МИД Ирландии уведомил посла РФ Юрия Филатова о высылке четырех российских служащих, говорится в заявлении главы ирландского МИД Саймона Ковени."Сегодня днем МИД вызвал посла России, чтобы уведомить его, что четверо служащих должны покинуть страну. Это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со статьей 9 Венской конвенции", - отмечается в заявлении.При этом Ковени выразил надежду, что дипломатические каналы между Ирландией и Россией останутся открытыми, что важно, в том числе и для граждан обеих стран.
https://ria.ru/20220314/vysylka-1778168710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ирландия, россия, политика
17:18 29.03.2022 (обновлено: 17:30 29.03.2022)
Ирландия высылает четырех российских дипломатов
МИД Ирландии уведомил посла России о высылке четырех дипломатов