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Ирландия высылает четырех российских дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
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Ирландия высылает четырех российских дипломатов
Ирландия высылает четырех российских дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
Ирландия высылает четырех российских дипломатов
МИД Ирландии уведомил посла РФ Юрия Филатова о высылке четырех российских служащих, говорится в заявлении главы ирландского МИД Саймона Ковени. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:18
2022-03-29T17:30
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россия
политика
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ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости. МИД Ирландии уведомил посла РФ Юрия Филатова о высылке четырех российских служащих, говорится в заявлении главы ирландского МИД Саймона Ковени."Сегодня днем МИД вызвал посла России, чтобы уведомить его, что четверо служащих должны покинуть страну. Это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со статьей 9 Венской конвенции", - отмечается в заявлении.При этом Ковени выразил надежду, что дипломатические каналы между Ирландией и Россией останутся открытыми, что важно, в том числе и для граждан обеих стран.
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в мире, ирландия, россия, политика
17:18 29.03.2022 (обновлено: 17:30 29.03.2022)
 
Ирландия высылает четырех российских дипломатов

МИД Ирландии уведомил посла России о высылке четырех дипломатов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛОНДОН, 29 мар - РИА Новости. МИД Ирландии уведомил посла РФ Юрия Филатова о высылке четырех российских служащих, говорится в заявлении главы ирландского МИД Саймона Ковени.
"Сегодня днем МИД вызвал посла России, чтобы уведомить его, что четверо служащих должны покинуть страну. Это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со статьей 9 Венской конвенции", - отмечается в заявлении.
При этом Ковени выразил надежду, что дипломатические каналы между Ирландией и Россией останутся открытыми, что важно, в том числе и для граждан обеих стран.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 22:35
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
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