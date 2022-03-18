https://ria.ru/20220318/diplomaty-1778834477.html
Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата
Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 18.03.2022
Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата
Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщили РИА Новости в посольстве России в Софии. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:34
2022-03-18T13:34
2022-03-18T15:14
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщили РИА Новости в посольстве России в Софии."Да, мы подтверждаем эту информацию", — сказали в дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.Как позже уточнили в МИД Болгарии, российские представители должны покинуть страну в течение 72 часов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия
13:34 18.03.2022 (обновлено: 15:14 18.03.2022)
Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата
Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщили РИА Новости в посольстве России в Софии.
"Да, мы подтверждаем эту информацию", — сказали в дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.
Как позже уточнили в МИД Болгарии, российские представители должны покинуть страну в течение 72 часов.