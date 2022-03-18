https://ria.ru/20220318/diplomaty-1778834477.html

Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата

Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 18.03.2022

Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата

Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщили РИА Новости в посольстве России в Софии. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:34

2022-03-18T13:34

2022-03-18T15:14

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщили РИА Новости в посольстве России в Софии."Да, мы подтверждаем эту информацию", — сказали в дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.Как позже уточнили в МИД Болгарии, российские представители должны покинуть страну в течение 72 часов.

https://ria.ru/20220315/postavki-1778243781.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, болгария, россия