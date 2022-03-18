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Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 18.03.2022
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Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата
Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 18.03.2022
Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата
Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщили РИА Новости в посольстве России в Софии. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:34
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в мире
болгария
россия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщили РИА Новости в посольстве России в Софии."Да, мы подтверждаем эту информацию", — сказали в дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.Как позже уточнили в МИД Болгарии, российские представители должны покинуть страну в течение 72 часов.
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в мире, болгария, россия
13:34 18.03.2022 (обновлено: 15:14 18.03.2022)
 
Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата

Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов, сообщили РИА Новости в посольстве России в Софии.
"Да, мы подтверждаем эту информацию", — сказали в дипмиссии, отвечая на соответствующий вопрос.
Как позже уточнили в МИД Болгарии, российские представители должны покинуть страну в течение 72 часов.
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Болгария подготовила план на случай остановки поставок газа из России
 
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