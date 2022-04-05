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МИД ответит на объявление ЕС сотрудников постпредства персонами нон грата
МИД ответит на объявление ЕС сотрудников постпредства персонами нон грата - РИА Новости, 05.04.2022
МИД ответит на объявление ЕС сотрудников постпредства персонами нон грата
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на объявление персонами нон грата 19 сотрудников постпредства РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:52
2022-04-05T18:52
2022-04-05T18:52
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
в мире
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
жозеп боррель
санкции
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на объявление персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России при ЕС."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - сказала она журналистам.Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников постпредства России при ЕС. Боррель также пояснил, что глава постпредства России при Евросоюзе приглашен в европейскую внешнеполитическую службу для ознакомления с этим решением.
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781958738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, жозеп боррель, санкции
МИД ответит на объявление ЕС сотрудников постпредства персонами нон грата
Захарова: Россия ответит на объявление ЕС 19 сотрудников постпредства персонами нон грата