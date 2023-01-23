https://ria.ru/20230123/estoniya-1846742012.html
Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией
Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией - РИА Новости, 23.01.2023
Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией
Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, сообщается на сайте Министерства иностранных дел. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:06
2023-01-23T12:06
2023-01-23T17:58
россия
эстония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, сообщается на сайте Министерства иностранных дел.Очередным недружественным шагом, подтверждающим линию на развал отношений между странами, МИД назвал решение Эстонии радикально сократить состав российского посольства. Ведомство вызвало к себе посла Маргуса Лайдре и заявило ему решительный протест по этому поводу."В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах", — заявили дипломаты, подчеркнув, что вся ответственность за развитие ситуации целиком лежит на эстонской стороне.Послу предписано покинуть Россию до 7 февраля.Таллин требовал от Москвы сократить штат посольства с 1 февраля — там должно остаться не более восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих работников. Целью этого в эстонском МИД назвали достижение паритета в численности сотрудников в представительствах обеих стран. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, в России сейчас работают 21 эстонский дипломат и 23 прикомандированных служащих.В российском МИД отметили, что Эстония остается одним из наиболее враждебных по отношению к России государств, а русофобия там возведена в ранг официальной доктрины. Теперь же, по словам официального представителя министерства Марии Захаровой, эстонский режим получил то, что заслужил.
https://ria.ru/20230113/posol-1844686121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Эстония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
12:06 23.01.2023 (обновлено: 17:58 23.01.2023)
Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией
МИД России понизил уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости
. Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, сообщается на сайте
Министерства иностранных дел.
"Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики", — отметили в дипломатическом ведомстве.
Очередным недружественным шагом, подтверждающим линию на развал отношений между странами, МИД назвал решение Эстонии
радикально сократить состав российского посольства. Ведомство вызвало к себе посла Маргуса Лайдре и заявило ему решительный протест по этому поводу.
"В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах", — заявили дипломаты, подчеркнув, что вся ответственность за развитие ситуации целиком лежит на эстонской стороне.
Послу предписано покинуть Россию до 7 февраля.
Таллин требовал от Москвы сократить штат посольства с 1 февраля — там должно остаться не более восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих работников. Целью этого в эстонском МИД назвали достижение паритета в численности сотрудников в представительствах обеих стран. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, в России сейчас работают 21 эстонский дипломат и 23 прикомандированных служащих.
В российском МИД отметили, что Эстония остается одним из наиболее враждебных по отношению к России государств, а русофобия там возведена в ранг официальной доктрины. Теперь же, по словам официального представителя министерства Марии Захаровой, эстонский режим получил то, что заслужил.