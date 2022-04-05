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Дания высылает 15 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
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Дания высылает 15 российских дипломатов
Дания высылает 15 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Дания высылает 15 российских дипломатов
МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:06
2022-04-05T12:20
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, передает агентство Франс Пресс."Мы установили, что 15 высылаемых офицеров разведки вели шпионаж на датской земле", — сказал министр иностранных дел Йеппе Кофорд журналистам после заседания в парламенте.Он отметил, что таким образом Дания намерена послать "четкий сигнал" о том, что шпионаж в стране "неприемлем", поскольку это представляет угрозу национальной безопасности королевства.В МИД добавили, что у дипломатов есть две недели на то, чтобы покинуть территорию государства.Комментируя это, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что "соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны".Накануне аналогичные шаги предприняли Германия и Франция, СМИ также сообщали о намерениях Италии объявить несколько десятков российских представителей персонами нон грата.Кроме того, Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс.
https://ria.ru/20220403/mid-1781531335.html
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в мире, россия, дания
11:06 05.04.2022 (обновлено: 12:20 05.04.2022)
 
Дания высылает 15 российских дипломатов

МИД Дании объявил о высылке из страны 15 российских дипломатов

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. МИД Дании решил выслать 15 российских дипломатов из страны, передает агентство Франс Пресс.
"Мы установили, что 15 высылаемых офицеров разведки вели шпионаж на датской земле", — сказал министр иностранных дел Йеппе Кофорд журналистам после заседания в парламенте.
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В МИД добавили, что у дипломатов есть две недели на то, чтобы покинуть территорию государства.
Комментируя это, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что "соответствующие меры будут приняты в отношении сотрудников загранучреждений этой страны".
Накануне аналогичные шаги предприняли Германия и Франция, СМИ также сообщали о намерениях Италии объявить несколько десятков российских представителей персонами нон грата.
Кроме того, Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс.
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