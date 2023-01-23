14:51 23.01.2023 (обновлено: 16:18 23.01.2023)
МИД Эстонии ответил на решение России о понижении уровня дипотношений
Глава МИД Эстонии Рейнсалу потребовал от посла России Липаева покинуть страну 7 февраля
Посольство Эстонии в Москве. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв — РИА Новости. Посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля, сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу в интервью порталу ERR.
"Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России понизить свое дипломатическое представительство до уровня временного должностного лица. Отношения Эстонии с Россией строятся на принципе паритета, от которого мы не отступим. Это означает, что посол России в Таллине уедет одновременно с послом Эстонии, 7 февраля", — сказал дипломат.
Он также заявил, что призовет страны — члены ЕС придерживаться принципа паритетности в дипломатических отношениях с Россией, согласно которому число дипломатов в обеих странах должно быть одинаковым.
МИД Эстонии 11 января потребовал от Москвы сократить штат посольства с 1 февраля — там должно остаться не более восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих работников. Целью этого в эстонском министерстве назвали достижение паритета в численности сотрудников в представительствах обеих стран. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, в России сейчас работают 21 эстонский дипломат и 23 прикомандированных служащих.
Ранее в понедельник МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. В ведомстве пояснили, что Таллин предпринял новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в столице страны. Это подтверждает линию на развал отношений между государствами.