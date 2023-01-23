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МИД Эстонии ответил на решение России о понижении уровня дипотношений - РИА Новости, 23.01.2023
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МИД Эстонии ответил на решение России о понижении уровня дипотношений
МИД Эстонии ответил на решение России о понижении уровня дипотношений - РИА Новости, 23.01.2023
МИД Эстонии ответил на решение России о понижении уровня дипотношений
Посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля, сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу в интервью порталу ERR. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:51
2023-01-23T16:18
в мире
россия
эстония
урмас рейнсалу
таллин
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв — РИА Новости. Посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля, сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу в интервью порталу ERR."Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России понизить свое дипломатическое представительство до уровня временного должностного лица. Отношения Эстонии с Россией строятся на принципе паритета, от которого мы не отступим. Это означает, что посол России в Таллине уедет одновременно с послом Эстонии, 7 февраля", — сказал дипломат.Он также заявил, что призовет страны — члены ЕС придерживаться принципа паритетности в дипломатических отношениях с Россией, согласно которому число дипломатов в обеих странах должно быть одинаковым.МИД Эстонии 11 января потребовал от Москвы сократить штат посольства с 1 февраля — там должно остаться не более восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих работников. Целью этого в эстонском министерстве назвали достижение паритета в численности сотрудников в представительствах обеих стран. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, в России сейчас работают 21 эстонский дипломат и 23 прикомандированных служащих.Ранее в понедельник МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. В ведомстве пояснили, что Таллин предпринял новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в столице страны. Это подтверждает линию на развал отношений между государствами.
https://ria.ru/20230123/zakharova-1846751182.html
https://ria.ru/20230123/latviya-1846819070.html
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в мире, россия, эстония, урмас рейнсалу, таллин, евросоюз
В мире, Россия, Эстония, Урмас Рейнсалу, Таллин, Евросоюз
14:51 23.01.2023 (обновлено: 16:18 23.01.2023)
 
МИД Эстонии ответил на решение России о понижении уровня дипотношений

Глава МИД Эстонии Рейнсалу потребовал от посла России Липаева покинуть страну 7 февраля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПосольство Эстонии в Москве
Посольство Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Посольство Эстонии в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв — РИА Новости. Посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля, сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу в интервью порталу ERR.
"Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России понизить свое дипломатическое представительство до уровня временного должностного лица. Отношения Эстонии с Россией строятся на принципе паритета, от которого мы не отступим. Это означает, что посол России в Таллине уедет одновременно с послом Эстонии, 7 февраля", — сказал дипломат.
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Он также заявил, что призовет страны — члены ЕС придерживаться принципа паритетности в дипломатических отношениях с Россией, согласно которому число дипломатов в обеих странах должно быть одинаковым.
МИД Эстонии 11 января потребовал от Москвы сократить штат посольства с 1 февраля — там должно остаться не более восьми дипломатов и 15 административных, технических и обслуживающих работников. Целью этого в эстонском министерстве назвали достижение паритета в численности сотрудников в представительствах обеих стран. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, в России сейчас работают 21 эстонский дипломат и 23 прикомандированных служащих.
Ранее в понедельник МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. В ведомстве пояснили, что Таллин предпринял новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в столице страны. Это подтверждает линию на развал отношений между государствами.
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