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Франция решила выслать несколько российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
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Франция решила выслать несколько российских дипломатов
Франция решила выслать несколько российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Франция решила выслать несколько российских дипломатов
Франция решила выслать российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, идут вразрез с безопасностью страны, говорится в коммюнике МИД республики. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-04T20:41
2022-04-05T07:32
в мире
франция
мид франции‎
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ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости. Франция решила выслать российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, идут вразрез с безопасностью страны, говорится в коммюнике МИД республики."Сегодня вечером Франция приняла решение выслать ряд российских сотрудников с дипломатическим статусом, действия которых противоречат интересам нашей безопасности", — сообщается в документе.По разным данным, речь идет примерно о тридцати россиянах: телеканал BFM называл цифру в 30 человек, источники агентства Франс Пресс — 35.Отмечается, что этот шаг — часть общеевропейского подхода.Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва "ответит достойно".Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 дипломатов персонами нон грата. Кроме того, сегодня Литва и Латвия понизили уровень дипотношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы. В свою очередь, российским посланникам надлежит покинуть Вильнюс и Ригу.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781740545.html
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в мире, франция, мид франции‎
20:41 04.04.2022 (обновлено: 07:32 05.04.2022)
 
Франция решила выслать несколько российских дипломатов

МИД Франции: Париж вышлет несколько российских сотрудников с дипломатическим статусом

© Fotolia / fanfanЕлисейский дворец
Елисейский дворец - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Fotolia / fanfan
Елисейский дворец. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости. Франция решила выслать российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, идут вразрез с безопасностью страны, говорится в коммюнике МИД республики.
"Сегодня вечером Франция приняла решение выслать ряд российских сотрудников с дипломатическим статусом, действия которых противоречат интересам нашей безопасности", — сообщается в документе.
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По разным данным, речь идет примерно о тридцати россиянах: телеканал BFM называл цифру в 30 человек, источники агентства Франс Пресс — 35.
Отмечается, что этот шаг — часть общеевропейского подхода.
Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва "ответит достойно".
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 дипломатов персонами нон грата. Кроме того, сегодня Литва и Латвия понизили уровень дипотношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы. В свою очередь, российским посланникам надлежит покинуть Вильнюс и Ригу.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
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