https://ria.ru/20220404/vysylka-1781777496.html

Франция решила выслать несколько российских дипломатов

Франция решила выслать несколько российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022

Франция решила выслать несколько российских дипломатов

Франция решила выслать российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, идут вразрез с безопасностью страны, говорится в коммюнике МИД республики. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-04T20:41

2022-04-04T20:41

2022-04-05T07:32

в мире

франция

мид франции‎

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ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости. Франция решила выслать российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, идут вразрез с безопасностью страны, говорится в коммюнике МИД республики."Сегодня вечером Франция приняла решение выслать ряд российских сотрудников с дипломатическим статусом, действия которых противоречат интересам нашей безопасности", — сообщается в документе.По разным данным, речь идет примерно о тридцати россиянах: телеканал BFM называл цифру в 30 человек, источники агентства Франс Пресс — 35.Отмечается, что этот шаг — часть общеевропейского подхода.Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва "ответит достойно".Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 дипломатов персонами нон грата. Кроме того, сегодня Литва и Латвия понизили уровень дипотношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы. В свою очередь, российским посланникам надлежит покинуть Вильнюс и Ригу.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781740545.html

https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, мид франции‎