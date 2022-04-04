https://ria.ru/20220404/vysylka-1781777496.html
Франция решила выслать несколько российских дипломатов
Франция решила выслать несколько российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Франция решила выслать несколько российских дипломатов
Франция решила выслать российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, идут вразрез с безопасностью страны, говорится в коммюнике МИД республики. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-04T20:41
2022-04-04T20:41
2022-04-05T07:32
в мире
франция
мид франции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_a016bbf001567b8d5d9133317a5b7ddd.jpg
ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости. Франция решила выслать российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, идут вразрез с безопасностью страны, говорится в коммюнике МИД республики."Сегодня вечером Франция приняла решение выслать ряд российских сотрудников с дипломатическим статусом, действия которых противоречат интересам нашей безопасности", — сообщается в документе.По разным данным, речь идет примерно о тридцати россиянах: телеканал BFM называл цифру в 30 человек, источники агентства Франс Пресс — 35.Отмечается, что этот шаг — часть общеевропейского подхода.Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва "ответит достойно".Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 дипломатов персонами нон грата. Кроме того, сегодня Литва и Латвия понизили уровень дипотношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы. В свою очередь, российским посланникам надлежит покинуть Вильнюс и Ригу.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781740545.html
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104264/68/1042646865_644:0:3044:1800_1920x0_80_0_0_14c6bb17c9fcad41bf11ca260d064546.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, мид франции
20:41 04.04.2022 (обновлено: 07:32 05.04.2022)
Франция решила выслать несколько российских дипломатов
МИД Франции: Париж вышлет несколько российских сотрудников с дипломатическим статусом