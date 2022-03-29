https://ria.ru/20220329/chekhiya-1780727416.html
Чехия объявила российского дипломата персоной нон грата
Чехия объявила российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 29.03.2022
Чехия объявила российского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что проинформировало посольство России в Праге о признании одного дипломата persona non grata. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:28
2022-03-29T17:28
2022-03-29T17:38
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мид чехии
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ПРАГА, 29 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что проинформировало посольство России в Праге о признании одного дипломата persona non grata."МИД Чехии информировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персоной нон грата. Сотрудник должен покинуть Чехию в течение 72 часов. Совместно с нашими союзниками мы ограничиваем присутствие российских спецслужб в ЕС", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте МИД.
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780661339.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, чехия, прага, мид чехии
17:28 29.03.2022 (обновлено: 17:38 29.03.2022)
Чехия объявила российского дипломата персоной нон грата
МИД Чехии сообщил о признании одного российского дипломата персоной нон грата