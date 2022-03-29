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Чехия объявила российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 29.03.2022
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Чехия объявила российского дипломата персоной нон грата
Чехия объявила российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 29.03.2022
Чехия объявила российского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что проинформировало посольство России в Праге о признании одного дипломата persona non grata. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:28
2022-03-29T17:38
в мире
россия
чехия
прага
мид чехии
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ПРАГА, 29 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что проинформировало посольство России в Праге о признании одного дипломата persona non grata."МИД Чехии информировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персоной нон грата. Сотрудник должен покинуть Чехию в течение 72 часов. Совместно с нашими союзниками мы ограничиваем присутствие российских спецслужб в ЕС", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте МИД.
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в мире, россия, чехия, прага, мид чехии
17:28 29.03.2022 (обновлено: 17:38 29.03.2022)
 
Чехия объявила российского дипломата персоной нон грата

МИД Чехии сообщил о признании одного российского дипломата персоной нон грата

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаги Чешской Республики и Евросоюза
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ПРАГА, 29 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что проинформировало посольство России в Праге о признании одного дипломата persona non grata.
"МИД Чехии информировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персоной нон грата. Сотрудник должен покинуть Чехию в течение 72 часов. Совместно с нашими союзниками мы ограничиваем присутствие российских спецслужб в ЕС", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте МИД.
Флаги на здании посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Россия вышлет литовских, латвийских и эстонских дипломатов
 
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