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Литва объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата - РИА Новости, 01.12.2022
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Литва объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата
Литва объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата - РИА Новости, 01.12.2022
Литва объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата
Сотрудник посольства РФ в Литве объявлен персона нон грата, он должен покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД балтийской республики. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:30
2022-12-01T17:49
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудник посольства РФ в Литве объявлен персона нон грата, он должен покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД балтийской республики."В министерство иностранных дел 1 декабря был вызван представитель посольства РФ. Ему вручена нота, объявляющая одного из сотрудников посольства персона нон грата в Литве за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", - говорится в сообщении.Отмечается, что представителю российского посольства предписано покинуть Литву в течение пяти дней.
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Литва, Россия, В мире
17:30 01.12.2022 (обновлено: 17:49 01.12.2022)
 
Литва объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата

МИД Литвы объявил одного из сотрудников российского посольства персоной нон-грата

© РИА Новости / Ирина ПавловаПосольство РФ в Литве
Посольство РФ в Литве - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Ирина Павлова
Посольство РФ в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудник посольства РФ в Литве объявлен персона нон грата, он должен покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД балтийской республики.
"В министерство иностранных дел 1 декабря был вызван представитель посольства РФ. Ему вручена нота, объявляющая одного из сотрудников посольства персона нон грата в Литве за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представителю российского посольства предписано покинуть Литву в течение пяти дней.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Вчера, 17:39
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Литвы
 
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