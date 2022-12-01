https://ria.ru/20221201/non-grata-1835663050.html

Литва объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата

Литва объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата - РИА Новости, 01.12.2022

Литва объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата

Сотрудник посольства РФ в Литве объявлен персона нон грата, он должен покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД балтийской республики. РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T17:30

2022-12-01T17:30

2022-12-01T17:49

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудник посольства РФ в Литве объявлен персона нон грата, он должен покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД балтийской республики."В министерство иностранных дел 1 декабря был вызван представитель посольства РФ. Ему вручена нота, объявляющая одного из сотрудников посольства персона нон грата в Литве за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", - говорится в сообщении.Отмечается, что представителю российского посольства предписано покинуть Литву в течение пяти дней.

https://ria.ru/20221201/vysylka-1835667846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

литва, россия, в мире