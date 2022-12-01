https://ria.ru/20221201/non-grata-1835663050.html
Литва объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата
Литва объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата - РИА Новости, 01.12.2022
Литва объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата
Сотрудник посольства РФ в Литве объявлен персона нон грата, он должен покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД балтийской республики. РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T17:30
2022-12-01T17:30
2022-12-01T17:49
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудник посольства РФ в Литве объявлен персона нон грата, он должен покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД балтийской республики."В министерство иностранных дел 1 декабря был вызван представитель посольства РФ. Ему вручена нота, объявляющая одного из сотрудников посольства персона нон грата в Литве за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", - говорится в сообщении.Отмечается, что представителю российского посольства предписано покинуть Литву в течение пяти дней.
https://ria.ru/20221201/vysylka-1835667846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, россия, в мире
17:30 01.12.2022 (обновлено: 17:49 01.12.2022)
Литва объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата
МИД Литвы объявил одного из сотрудников российского посольства персоной нон-грата