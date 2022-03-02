https://ria.ru/20220302/diplomaty-1776125468.html

Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 02.03.2022

Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

Посольство РФ в Софии подтвердило РИА Новости, что МИД Болгарии объявил двух дипломатов персона нон грата, они должны покинуть страну в течение 48 часов. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:42

2022-03-02T19:42

2022-03-02T20:22

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Софии подтвердило РИА Новости, что МИД Болгарии объявил двух дипломатов персона нон грата, они должны покинуть страну в течение 48 часов."Да, подтверждаем. Болгарская сторона объявила о высылке двух дипломатов российского посольства", - сказал представитель посольства РФ. Он уточнил, что дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов.Ранее прокуратура Болгарии заявила, что, как было установлено в ходе расследования, гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Республики Болгария нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/ssha-1775691710.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, болгария, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф