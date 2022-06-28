https://ria.ru/20220628/bolgariya-1798838378.html

Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов из Болгарии

Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов из Болгарии - РИА Новости, 28.06.2022

Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов из Болгарии

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже", сообщает Болгарское национальное телевидение... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T18:28

2022-06-28T18:28

2022-06-28T18:49

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже", сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ)."Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно", - заявил Петков, который продолжает исполнять обязанности премьера после отставки своего правительства.Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.

https://ria.ru/20220624/bolgariya-1798001868.html

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