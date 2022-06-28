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Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов из Болгарии - РИА Новости, 28.06.2022
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Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов из Болгарии
Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов из Болгарии - РИА Новости, 28.06.2022
Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов из Болгарии
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже", сообщает Болгарское национальное телевидение... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T18:28
2022-06-28T18:49
болгария
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россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже", сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ)."Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно", - заявил Петков, который продолжает исполнять обязанности премьера после отставки своего правительства.Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
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болгария, в мире, россия
18:28 28.06.2022 (обновлено: 18:49 28.06.2022)
 
Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов из Болгарии

Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов из Болгарии, якобы уличенных в шпионаже

© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV
Флаг Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в "шпионаже", сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
"Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно", - заявил Петков, который продолжает исполнять обязанности премьера после отставки своего правительства.
Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
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