https://ria.ru/20220405/vysylka-1781852264.html
В МИД пообещали ответ на высылку 30 дипломатов из Италии
В МИД пообещали ответ на высылку 30 дипломатов из Италии - РИА Новости, 05.04.2022
В МИД пообещали ответ на высылку 30 дипломатов из Италии
Россия даст соответствующий ответ на высылку 30 российских дипломатов из Италии, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:00
2022-04-05T12:00
2022-04-05T16:36
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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италия
мид италии
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на высылку 30 российских дипломатов из Италии, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее МИД Италии заявил о высылке 30 российских дипломатов. "Россия даст соответствующий ответ", — заявила Захарова.
https://ria.ru/20220405/posol-1781822749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, италия, мид италии, мария захарова, санкции в отношении россии
12:00 05.04.2022 (обновлено: 16:36 05.04.2022)
В МИД пообещали ответ на высылку 30 дипломатов из Италии
Представитель МИД Захарова пообещала ответ России на высылку 30 дипломатов из Италии