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В МИД пообещали ответ на высылку 30 дипломатов из Италии - РИА Новости, 05.04.2022
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В МИД пообещали ответ на высылку 30 дипломатов из Италии
В МИД пообещали ответ на высылку 30 дипломатов из Италии - РИА Новости, 05.04.2022
В МИД пообещали ответ на высылку 30 дипломатов из Италии
Россия даст соответствующий ответ на высылку 30 российских дипломатов из Италии, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:00
2022-04-05T16:36
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
италия
мид италии
мария захарова
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на высылку 30 российских дипломатов из Италии, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее МИД Италии заявил о высылке 30 российских дипломатов. "Россия даст соответствующий ответ", — заявила Захарова.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, италия, мид италии, мария захарова, санкции в отношении россии
12:00 05.04.2022 (обновлено: 16:36 05.04.2022)
 
В МИД пообещали ответ на высылку 30 дипломатов из Италии

Представитель МИД Захарова пообещала ответ России на высылку 30 дипломатов из Италии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на высылку 30 российских дипломатов из Италии, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее МИД Италии заявил о высылке 30 российских дипломатов. "Россия даст соответствующий ответ", — заявила Захарова.
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 09:37
Посла в Париже уведомили о высылке российских дипломатов из Франции
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияИталияМИД ИталииМария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
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