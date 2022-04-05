https://ria.ru/20220405/vysylka-1781852264.html

В МИД пообещали ответ на высылку 30 дипломатов из Италии

В МИД пообещали ответ на высылку 30 дипломатов из Италии - РИА Новости, 05.04.2022

В МИД пообещали ответ на высылку 30 дипломатов из Италии

Россия даст соответствующий ответ на высылку 30 российских дипломатов из Италии, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:00

2022-04-05T12:00

2022-04-05T16:36

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

италия

мид италии

мария захарова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на высылку 30 российских дипломатов из Италии, сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее МИД Италии заявил о высылке 30 российских дипломатов. "Россия даст соответствующий ответ", — заявила Захарова.

https://ria.ru/20220405/posol-1781822749.html

россия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, италия, мид италии, мария захарова, санкции в отношении россии