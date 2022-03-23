https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779628739.html

Польша заявила о высылке 45 российских дипломатов

Польша заявила о высылке 45 российских дипломатов - РИА Новости, 23.03.2022

Польша заявила о высылке 45 российских дипломатов

МИД Польши потребовал, чтобы более 40 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже, подтвердил посол России в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:52

2022-03-23T13:52

2022-03-23T15:34

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ВАРШАВА, 23 мар — РИА Новости. МИД Польши потребовал, чтобы более 40 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже, подтвердил посол России в Варшаве Сергей Андреев."Я получил ноту о высылке 45 наших сотрудников по причине деятельности, не соответствующей Венской конвенции", — сказал он журналистам, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства.Посол уточнил, что дипломатические сотрудники должны уехать в различные сроки, максимальный из них — пять дней. Андреев отметил, что формально после получения ноты дипломатические отношения продолжаются, но решение Варшавы он назвал не имеющим оснований.Выдворения самого Андреева польские власти не потребовали.По информации с сайта российского посольства в Варшаве, сейчас дипломатический состав в республике насчитывает около 60 человек.О том, что российского посла утром 23 марта вызвали в МИД Польши для вручения ноты, ранее сообщил портал Onet со ссылкой на правительственные источники. Как позднее заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) заподозрило в шпионаже более 40 россиян, обладающих дипломатическим статусом. Ведомство передало список в МИД и предложило срочно выслать его фигурантов.Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва ответит на этот шаг Варшавы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/diplomaty-1778883555.html

https://ria.ru/20220314/vysylka-1778168710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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