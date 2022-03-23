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Польша заявила о высылке 45 российских дипломатов - РИА Новости, 23.03.2022
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Польша заявила о высылке 45 российских дипломатов
Польша заявила о высылке 45 российских дипломатов - РИА Новости, 23.03.2022
Польша заявила о высылке 45 российских дипломатов
МИД Польши потребовал, чтобы более 40 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже, подтвердил посол России в Варшаве Сергей Андреев. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:52
2022-03-23T15:34
в мире
россия
польша
посольство россии в польше
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ВАРШАВА, 23 мар — РИА Новости. МИД Польши потребовал, чтобы более 40 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже, подтвердил посол России в Варшаве Сергей Андреев."Я получил ноту о высылке 45 наших сотрудников по причине деятельности, не соответствующей Венской конвенции", — сказал он журналистам, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства.Посол уточнил, что дипломатические сотрудники должны уехать в различные сроки, максимальный из них — пять дней. Андреев отметил, что формально после получения ноты дипломатические отношения продолжаются, но решение Варшавы он назвал не имеющим оснований.Выдворения самого Андреева польские власти не потребовали.По информации с сайта российского посольства в Варшаве, сейчас дипломатический состав в республике насчитывает около 60 человек.О том, что российского посла утром 23 марта вызвали в МИД Польши для вручения ноты, ранее сообщил портал Onet со ссылкой на правительственные источники. Как позднее заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) заподозрило в шпионаже более 40 россиян, обладающих дипломатическим статусом. Ведомство передало список в МИД и предложило срочно выслать его фигурантов.Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва ответит на этот шаг Варшавы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220318/diplomaty-1778883555.html
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в мире, россия, польша, посольство россии в польше
13:52 23.03.2022 (обновлено: 15:34 23.03.2022)
 
Польша заявила о высылке 45 российских дипломатов

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил о высылке из Польши 45 дипломатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Варшаве
Здание посольства Российской Федерации в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства Российской Федерации в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 мар — РИА Новости. МИД Польши потребовал, чтобы более 40 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже, подтвердил посол России в Варшаве Сергей Андреев.
"Я получил ноту о высылке 45 наших сотрудников по причине деятельности, не соответствующей Венской конвенции", — сказал он журналистам, выйдя из здания польского внешнеполитического ведомства.
Посол уточнил, что дипломатические сотрудники должны уехать в различные сроки, максимальный из них — пять дней.
Андреев отметил, что формально после получения ноты дипломатические отношения продолжаются, но решение Варшавы он назвал не имеющим оснований.
"Наши сотрудники занимались нормальной дипломатической, торговой деятельностью", — подчеркнул посол.
Выдворения самого Андреева польские власти не потребовали.
По информации с сайта российского посольства в Варшаве, сейчас дипломатический состав в республике насчитывает около 60 человек.
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О том, что российского посла утром 23 марта вызвали в МИД Польши для вручения ноты, ранее сообщил портал Onet со ссылкой на правительственные источники. Как позднее заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) заподозрило в шпионаже более 40 россиян, обладающих дипломатическим статусом. Ведомство передало список в МИД и предложило срочно выслать его фигурантов.
Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва ответит на этот шаг Варшавы.
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