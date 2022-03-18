https://ria.ru/20220318/latviya-1778863076.html
Латвия высылает трех сотрудников российского посольства
Латвия высылает трех сотрудников российского посольства - РИА Новости, 18.03.2022
Латвия высылает трех сотрудников российского посольства
Латвия высылает трех сотрудников посольства России "из-за деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:12
2022-03-18T15:12
2022-03-18T15:30
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Латвия высылает трех сотрудников посольства России "из-за деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич."Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу... Решение было согласовано с Литвой и Эстонией", - написал Ринкевич в Twitter.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов persona non grata.
https://ria.ru/20220316/smi-1778433801.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, латвия, россия, литва, болгария
15:12 18.03.2022 (обновлено: 15:30 18.03.2022)
Латвия высылает трех сотрудников российского посольства
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил о высылке трех сотрудников российского посольства