https://ria.ru/20220318/latviya-1778863076.html

Латвия высылает трех сотрудников российского посольства

Латвия высылает трех сотрудников российского посольства - РИА Новости, 18.03.2022

Латвия высылает трех сотрудников российского посольства

Латвия высылает трех сотрудников посольства России "из-за деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:12

2022-03-18T15:12

2022-03-18T15:30

в мире

латвия

россия

литва

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151217/07/1512170713_0:93:1177:755_1920x0_80_0_0_b81cd2032099d1d08586cc98b7d6dee3.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Латвия высылает трех сотрудников посольства России "из-за деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич."Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу... Решение было согласовано с Литвой и Эстонией", - написал Ринкевич в Twitter.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов persona non grata.

https://ria.ru/20220316/smi-1778433801.html

латвия

россия

литва

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, латвия, россия, литва, болгария