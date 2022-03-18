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Латвия высылает трех сотрудников российского посольства - РИА Новости, 18.03.2022
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Латвия высылает трех сотрудников российского посольства
Латвия высылает трех сотрудников российского посольства - РИА Новости, 18.03.2022
Латвия высылает трех сотрудников российского посольства
Латвия высылает трех сотрудников посольства России "из-за деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:12
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Латвия высылает трех сотрудников посольства России "из-за деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич."Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу... Решение было согласовано с Литвой и Эстонией", - написал Ринкевич в Twitter.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов persona non grata.
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в мире, латвия, россия, литва, болгария
15:12 18.03.2022 (обновлено: 15:30 18.03.2022)
 
Латвия высылает трех сотрудников российского посольства

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил о высылке трех сотрудников российского посольства

CC BY 2.0 / kishjar? / РигаРига, Латвия
Рига, Латвия - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
CC BY 2.0 / kishjar? / Рига
Рига, Латвия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Латвия высылает трех сотрудников посольства России "из-за деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу", заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.
"Латвия высылает трех сотрудников посольства России в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу... Решение было согласовано с Литвой и Эстонией", - написал Ринкевич в Twitter.
Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов persona non grata.
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