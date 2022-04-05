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Латвия закроет два российских консульства и вышлет 13 дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
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Латвия закроет два российских консульства и вышлет 13 дипломатов
Латвия закроет два российских консульства и вышлет 13 дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Латвия закроет два российских консульства и вышлет 13 дипломатов
Латвия закрывает генконсульства РФ в Лиепае и Даугавпилсе и высылает 13 дипломатов, заявил во вторник глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:14
2022-04-05T16:29
в мире
латвия
мид латвии
эдгар ринкевич
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Латвия закрывает генконсульства РФ в Лиепае и Даугавпилсе и высылает 13 дипломатов, заявил во вторник глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс."Латвия сокращает дипломатические отношения с Российской Федерацией, закрывая генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае и высылая 13 дипломатов и сотрудников", - написал Ринкевичс в Twitter. Ранее Ринкевичс заявил, что Рига понижает уровень дипотношений с РФ на фоне событий в украинской Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220404/litva-1781718758.html
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в мире, латвия, мид латвии, эдгар ринкевич, россия, санкции в отношении россии
16:14 05.04.2022 (обновлено: 16:29 05.04.2022)
 
Латвия закроет два российских консульства и вышлет 13 дипломатов

Латвия закроет российские консульства в Даугавпилсе и Лиепае и вышлет 13 дипломатов

CC BY 3.0 / alinco_fan / Daugavpils, LatviaУлица в городе Даугавпилс, Латвия
Улица в городе Даугавпилс, Латвия - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
CC BY 3.0 / alinco_fan / Daugavpils, Latvia
Улица в городе Даугавпилс, Латвия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Латвия закрывает генконсульства РФ в Лиепае и Даугавпилсе и высылает 13 дипломатов, заявил во вторник глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
"Латвия сокращает дипломатические отношения с Российской Федерацией, закрывая генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае и высылая 13 дипломатов и сотрудников", - написал Ринкевичс в Twitter. Ранее Ринкевичс заявил, что Рига понижает уровень дипотношений с РФ на фоне событий в украинской Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией.
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Литва и Латвия понизят уровень дипломатических отношений с Россией
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
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В миреЛатвияМИД ЛатвииЭдгар РинкевичРоссияСанкции в отношении России
 
 
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