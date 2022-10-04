12:32 04.10.2022 (обновлено: 12:47 04.10.2022)
Япония вышлет российского дипломата
Правительство Японии вышлет сотрудника генконсульства России в Саппоро
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение о высылке одного сотрудника генерального консульства России в Саппоро в ответ на высылку своего дипломата из Владивостока, сообщает агентство Киодо со ссылкой на главу японского МИД.
В свою очередь, телеканал 47News отмечает, что высылаемый сотрудник российского генконсульства обязан покинуть Японию до 10 октября.
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ФСБ 26 сентября сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
На опубликованном ФСБ видео дипломат признал вину в нарушении российского законодательства. Японии заявили протест по дипломатическим каналам, а самого консула объявили persona non grata. Дипломату было предписано покинуть Россию в течение 48 часов.
В свою очередь, глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил о недопустимости задержания японского консула в России и о том, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника дипмиссии якобы не соответствовали Венской конвенции о консульских сношениях и японо-советской конвенции о консульских сношениях. По его словам, посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему был заявлен решительный протест с требованием официальных извинений.
Посол подтвердил РИА Новости, что был приглашен в японский МИД, где изложил позицию России и назвал действия японского дипломата не соответствующими дипломатическому статусу. Российская сторона также заявила Японии протест в связи с деятельностью ее дипломата во Владивостоке.
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