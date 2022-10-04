https://ria.ru/20221004/yaponiya-1821382796.html

Япония вышлет российского дипломата

Япония вышлет российского дипломата - РИА Новости, 04.10.2022

Япония вышлет российского дипломата

Правительство Японии приняло решение о высылке одного сотрудника генерального консульства России в Саппоро в ответ на высылку своего дипломата из Владивостока,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:32

2022-10-04T12:32

2022-10-04T12:47

япония

россия

саппоро

в мире

есимаса хаяси

михаил галузин

владивосток

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ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение о высылке одного сотрудника генерального консульства России в Саппоро в ответ на высылку своего дипломата из Владивостока, сообщает агентство Киодо со ссылкой на главу японского МИД.В свою очередь, телеканал 47News отмечает, что высылаемый сотрудник российского генконсульства обязан покинуть Японию до 10 октября.ФСБ 26 сентября сообщила, что задержала во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.На опубликованном ФСБ видео дипломат признал вину в нарушении российского законодательства. Японии заявили протест по дипломатическим каналам, а самого консула объявили persona non grata. Дипломату было предписано покинуть Россию в течение 48 часов.В свою очередь, глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил о недопустимости задержания японского консула в России и о том, что действия российских правоохранителей во время задержания сотрудника дипмиссии якобы не соответствовали Венской конвенции о консульских сношениях и японо-советской конвенции о консульских сношениях. По его словам, посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему был заявлен решительный протест с требованием официальных извинений.Посол подтвердил РИА Новости, что был приглашен в японский МИД, где изложил позицию России и назвал действия японского дипломата не соответствующими дипломатическому статусу. Российская сторона также заявила Японии протест в связи с деятельностью ее дипломата во Владивостоке.

https://ria.ru/20220930/diplomat-1820489846.html

https://ria.ru/20220812/vysylka-1809235340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, саппоро, в мире, есимаса хаяси, михаил галузин, владивосток