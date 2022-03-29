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Европейские страны высылают более 40 российских дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
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Европейские страны высылают более 40 российских дипломатов
Европейские страны высылают более 40 российских дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
Европейские страны высылают более 40 российских дипломатов
Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия объявили о высылке более четырех десятков российских дипломатов. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:47
2022-03-29T17:53
в мире
нидерланды
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ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости. Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия объявили о высылке более четырех десятков российских дипломатов.Так, Брюссель выдворит 21 дипломата, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на глав МИД Софи Вильмес. Поводом для этого названы "шпионаж или угроза безопасности".Речь идет о сотрудниках посольства и генконсульства в Антверпене. Они должны покинуть страну в течение 15 дней.Об аналогичном шаге заявил в Twitter министр иностранных дел Вопке Хукстра.Об этом же власти королевства сообщили российскому послу в Гааге Александру Шульгину. Там уточнили, что основанием для высылки стала информация Службы общей разведки и безопасности и Службы военной разведки, "свидетельствующая о том, что заинтересованные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно действуют в качестве разведчиков"."Решение было принято в консультации с рядом стран-единомышленников. США, Польша, Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва и Черногория уже объявили о высылке российских разведчиков", — добавил нидерландский МИД.Сотрудников российского посольства высылает и Дублин."Четверо служащих должны покинуть страну. Это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со статьей 9 Венской конвенции", — заявили послу Юрию Филатову в ирландском МИД.Еще одного россиянина объявили персоной нон грата в Чехии. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.В последние недели США и их союзники по НАТО выдворили десятки российских дипломатов. Так, Вашингтон объявил персонами нон грата 12 сотрудников постпредства при ООН, этому примеру последовали Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и другие страны. Российский МИД зеркально отвечает на все подобные действия.
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780661339.html
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в мире, нидерланды
16:47 29.03.2022 (обновлено: 17:53 29.03.2022)
 
Европейские страны высылают более 40 российских дипломатов

Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия заявили о высылке 43 российских дипломатов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости. Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия объявили о высылке более четырех десятков российских дипломатов.
Так, Брюссель выдворит 21 дипломата, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на глав МИД Софи Вильмес. Поводом для этого названы "шпионаж или угроза безопасности".
Речь идет о сотрудниках посольства и генконсульства в Антверпене. Они должны покинуть страну в течение 15 дней.
Об аналогичном шаге заявил в Twitter министр иностранных дел Вопке Хукстра.
"Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием", — написал он.
Об этом же власти королевства сообщили российскому послу в Гааге Александру Шульгину. Там уточнили, что основанием для высылки стала информация Службы общей разведки и безопасности и Службы военной разведки, "свидетельствующая о том, что заинтересованные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно действуют в качестве разведчиков".
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 17:54
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах
"Решение было принято в консультации с рядом стран-единомышленников. США, Польша, Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва и Черногория уже объявили о высылке российских разведчиков", — добавил нидерландский МИД.
Сотрудников российского посольства высылает и Дублин.
"Четверо служащих должны покинуть страну. Это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со статьей 9 Венской конвенции", — заявили послу Юрию Филатову в ирландском МИД.
Еще одного россиянина объявили персоной нон грата в Чехии. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
В последние недели США и их союзники по НАТО выдворили десятки российских дипломатов. Так, Вашингтон объявил персонами нон грата 12 сотрудников постпредства при ООН, этому примеру последовали Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и другие страны.
Российский МИД зеркально отвечает на все подобные действия.
Флаги на здании посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Россия вышлет литовских, латвийских и эстонских дипломатов
 
В миреНидерланды
 
 
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