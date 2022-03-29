https://ria.ru/20220329/vysylka-1780715717.html
Европейские страны высылают более 40 российских дипломатов
Европейские страны высылают более 40 российских дипломатов - РИА Новости, 29.03.2022
Европейские страны высылают более 40 российских дипломатов
Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия объявили о высылке более четырех десятков российских дипломатов. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:47
2022-03-29T16:47
2022-03-29T17:53
в мире
нидерланды
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ПАРИЖ, 29 мар — РИА Новости. Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия объявили о высылке более четырех десятков российских дипломатов.Так, Брюссель выдворит 21 дипломата, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на глав МИД Софи Вильмес. Поводом для этого названы "шпионаж или угроза безопасности".Речь идет о сотрудниках посольства и генконсульства в Антверпене. Они должны покинуть страну в течение 15 дней.Об аналогичном шаге заявил в Twitter министр иностранных дел Вопке Хукстра.Об этом же власти королевства сообщили российскому послу в Гааге Александру Шульгину. Там уточнили, что основанием для высылки стала информация Службы общей разведки и безопасности и Службы военной разведки, "свидетельствующая о том, что заинтересованные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно действуют в качестве разведчиков"."Решение было принято в консультации с рядом стран-единомышленников. США, Польша, Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва и Черногория уже объявили о высылке российских разведчиков", — добавил нидерландский МИД.Сотрудников российского посольства высылает и Дублин."Четверо служащих должны покинуть страну. Это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со статьей 9 Венской конвенции", — заявили послу Юрию Филатову в ирландском МИД.Еще одного россиянина объявили персоной нон грата в Чехии. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.В последние недели США и их союзники по НАТО выдворили десятки российских дипломатов. Так, Вашингтон объявил персонами нон грата 12 сотрудников постпредства при ООН, этому примеру последовали Болгария, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и другие страны. Российский МИД зеркально отвечает на все подобные действия.
https://ria.ru/20220324/diplomaty-1779909268.html
https://ria.ru/20220329/vysylka-1780661339.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды
16:47 29.03.2022 (обновлено: 17:53 29.03.2022)
Европейские страны высылают более 40 российских дипломатов
Нидерланды, Бельгия, Ирландия и Чехия заявили о высылке 43 российских дипломатов