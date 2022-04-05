https://ria.ru/20220405/vysylka-1781955575.html

Словения объявила о высылке 33 российских дипломатов

Словения объявила о высылке 33 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022

Словения объявила о высылке 33 российских дипломатов

Словения объявила персонами нон грата 33 российских дипломата, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД республики. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:13

2022-04-05T18:13

2022-04-05T18:39

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Словения объявила персонами нон грата 33 российских дипломата, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД республики."Представитель (ведомства. — Прим. ред.) уточнил Франс Пресс, что эта мера коснулась 33 человек", — говорится в сообщении.Италия ранее объявила о высылке 30 россиян, Дания — 15, Германия — 40. Около 30 человек планирует отправить назад Париж. Ранее уровень дипотношений с Россией понизили Литва и Латвия.Часть сотрудников высылают из-за подозрения в шпионаже, их обвиняют в деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом", еще в некоторых случаях поводом к таким действиям послужила ситуация на Украине, где Россия проводит военную операцию.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва "даст соответствующий ответ".

https://ria.ru/20220404/vysylka-1781787520.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словения, мид словении, россия, санкции в отношении россии