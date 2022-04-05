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Словения объявила о высылке 33 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
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Словения объявила о высылке 33 российских дипломатов
Словения объявила о высылке 33 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Словения объявила о высылке 33 российских дипломатов
Словения объявила персонами нон грата 33 российских дипломата, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД республики. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:13
2022-04-05T18:39
в мире
словения
мид словении
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Словения объявила персонами нон грата 33 российских дипломата, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД республики."Представитель (ведомства. — Прим. ред.) уточнил Франс Пресс, что эта мера коснулась 33 человек", — говорится в сообщении.Италия ранее объявила о высылке 30 россиян, Дания — 15, Германия — 40. Около 30 человек планирует отправить назад Париж. Ранее уровень дипотношений с Россией понизили Литва и Латвия.Часть сотрудников высылают из-за подозрения в шпионаже, их обвиняют в деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом", еще в некоторых случаях поводом к таким действиям послужила ситуация на Украине, где Россия проводит военную операцию.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва "даст соответствующий ответ".
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в мире, словения, мид словении, россия, санкции в отношении россии
18:13 05.04.2022 (обновлено: 18:39 05.04.2022)
 
Словения объявила о высылке 33 российских дипломатов

МИД Словении объявил о высылке 33 российских дипломатов

© Fotolia / kastoПанорама Любляны, Словения
Панорама Любляны, Словения - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Fotolia / kasto
Панорама Любляны, Словения
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Словения объявила персонами нон грата 33 российских дипломата, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД республики.
"Представитель (ведомства. — Прим. ред.) уточнил Франс Пресс, что эта мера коснулась 33 человек", — говорится в сообщении.
Италия ранее объявила о высылке 30 россиян, Дания — 15, Германия — 40. Около 30 человек планирует отправить назад Париж. Ранее уровень дипотношений с Россией понизили Литва и Латвия.
Часть сотрудников высылают из-за подозрения в шпионаже, их обвиняют в деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом", еще в некоторых случаях поводом к таким действиям послужила ситуация на Украине, где Россия проводит военную операцию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва "даст соответствующий ответ".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 21:56
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
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