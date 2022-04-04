https://ria.ru/20220404/germaniya-1781764517.html
Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата
Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.04.2022
Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата
Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-04T19:04
2022-04-04T19:04
2022-04-05T05:27
германия
анналена бербок
мид германии
в мире
россия
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БЕРЛИН, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата.Точное число высылаемых сотрудников назвал телеканал N24 со ссылкой на Бербок.Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала ответные меры на высылку российских диппредставителей.Ранее Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс.
https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781745718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, анналена бербок, мид германии, в мире, россия
19:04 04.04.2022 (обновлено: 05:27 05.04.2022)
Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата
Глава МИД Германии Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата