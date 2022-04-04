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Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.04.2022
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Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата
Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.04.2022
Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата
Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-04T19:04
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германия
анналена бербок
мид германии
в мире
россия
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БЕРЛИН, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата.Точное число высылаемых сотрудников назвал телеканал N24 со ссылкой на Бербок.Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала ответные меры на высылку российских диппредставителей.Ранее Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс.
https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781745718.html
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германия, анналена бербок, мид германии, в мире, россия
19:04 04.04.2022 (обновлено: 05:27 05.04.2022)
 
Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата

Глава МИД Германии Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата.

"Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами", — написала министр в Twitter.

Точное число высылаемых сотрудников назвал телеканал N24 со ссылкой на Бербок.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала ответные меры на высылку российских диппредставителей.
Ранее Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс.
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 17:26
Глава МИД Австрии не исключил высылки российских дипломатов, сообщили СМИ
 
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