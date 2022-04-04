https://ria.ru/20220404/germaniya-1781764517.html

Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата

Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 05.04.2022

Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата

Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-04T19:04

2022-04-04T19:04

2022-04-05T05:27

германия

анналена бербок

мид германии

в мире

россия

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БЕРЛИН, 4 апр — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата.Точное число высылаемых сотрудников назвал телеканал N24 со ссылкой на Бербок.Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала ответные меры на высылку российских диппредставителей.Ранее Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс.

https://ria.ru/20220404/diplomaty-1781745718.html

германия

россия

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Владимир Лаврентьев

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