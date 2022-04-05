Рейтинг@Mail.ru
Испания вышлет около 25 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220405/vysylka-1781894217.html
Испания вышлет около 25 российских дипломатов
Испания вышлет около 25 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Испания вышлет около 25 российских дипломатов
Испания присоединилась к странам ЕС, объявившим о высылке российских дипломатов. Об этом сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:30
2022-04-05T15:09
в мире
испания
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148406/58/1484065856_0:0:4771:2685_1920x0_80_0_0_bbc4d5dfea6b8b053f08d63ed41a1522.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Испания присоединилась к странам ЕС, объявившим о высылке российских дипломатов. Об этом сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес."Объявляем о том, что сегодня мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства России в Испании. &lt;...&gt; Мы собираемся выслать около 25 человек", — заявил министр на пресс-конференции.Италия ранее объявила персонами нон грата 30 россиян, Дания — 15, Германия — 40. Около 30 человек планирует выслать Париж. Ранее уровень дипотношений с Россией понизили Литва и Латвия.Часть сотрудников высылают из-за подозрения в шпионаже, их обвиняют в деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом", еще в некоторых случаях поводом к таким действиям послужила ситуация на Украине, где Россия проводит военную операцию. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва "даст соответствующий ответ".
https://ria.ru/20220404/vysylka-1781787520.html
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148406/58/1484065856_256:0:4497:3181_1920x0_80_0_0_7d814fba89622c0083ae8122638a250d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, россия, санкции в отношении россии
14:30 05.04.2022 (обновлено: 15:09 05.04.2022)
 
Испания вышлет около 25 российских дипломатов

МИД Испании объявил о высылке около 25 российских дипломатов

© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание МИД Испании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Испания присоединилась к странам ЕС, объявившим о высылке российских дипломатов. Об этом сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.
"Объявляем о том, что сегодня мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства России в Испании. <...> Мы собираемся выслать около 25 человек", — заявил министр на пресс-конференции.
Италия ранее объявила персонами нон грата 30 россиян, Дания — 15, Германия — 40. Около 30 человек планирует выслать Париж. Ранее уровень дипотношений с Россией понизили Литва и Латвия.
Часть сотрудников высылают из-за подозрения в шпионаже, их обвиняют в деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом", еще в некоторых случаях поводом к таким действиям послужила ситуация на Украине, где Россия проводит военную операцию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва "даст соответствующий ответ".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 21:56
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2021-2022 годах
 
В миреИспанияРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала