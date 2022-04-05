https://ria.ru/20220405/vysylka-1781894217.html
Испания вышлет около 25 российских дипломатов
Испания вышлет около 25 российских дипломатов - РИА Новости, 05.04.2022
Испания вышлет около 25 российских дипломатов
Испания присоединилась к странам ЕС, объявившим о высылке российских дипломатов. Об этом сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:30
2022-04-05T14:30
2022-04-05T15:09
в мире
испания
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Испания присоединилась к странам ЕС, объявившим о высылке российских дипломатов. Об этом сообщил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес."Объявляем о том, что сегодня мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства России в Испании. <...> Мы собираемся выслать около 25 человек", — заявил министр на пресс-конференции.Италия ранее объявила персонами нон грата 30 россиян, Дания — 15, Германия — 40. Около 30 человек планирует выслать Париж. Ранее уровень дипотношений с Россией понизили Литва и Латвия.Часть сотрудников высылают из-за подозрения в шпионаже, их обвиняют в деятельности, "несовместимой с дипломатическим статусом", еще в некоторых случаях поводом к таким действиям послужила ситуация на Украине, где Россия проводит военную операцию. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва "даст соответствующий ответ".
https://ria.ru/20220404/vysylka-1781787520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, россия, санкции в отношении россии
14:30 05.04.2022 (обновлено: 15:09 05.04.2022)
Испания вышлет около 25 российских дипломатов
МИД Испании объявил о высылке около 25 российских дипломатов