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В Германии сотрудника российского консульства объявили персоной нон грата
В Германии сотрудника российского консульства объявили персоной нон грата - РИА Новости, 28.01.2022
В Германии сотрудника российского консульства объявили персоной нон грата
Правительство Германии выслало из страны сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за подозрений в шпионаже, сообщил Der Spiegel. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:10
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германия
россия
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БЕРЛИН, 28 янв — РИА Новости. Правительство Германии выслало из страны сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за подозрений в шпионаже, сообщил Der Spiegel."Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен "нежелательной персоной", — пишет журнал, ссылаясь на собственные сведения.По информации издания, дипломат якобы являлся сотрудником российской Службы внешней разведки (СВР). Отмечается, что его задержали в рамках дела против россиянина Ильнура Н., который работал на естественно-научной кафедре одного из немецких университетов.Накануне стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу России. По версии ведомства, не позднее осени 2019 года его завербовала СВР. В Берлине утверждают, что спецслужбу интересовали данные о разработке европейской ракеты-носителя "Ариан" и об исследованиях обвиняемого в сфере материаловедения".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о задержании людей в Германии по обвинению в передаче Москве информации о европейской космической программе.
https://ria.ru/20211125/polsha-1760661039.html
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германия, россия
15:10 28.01.2022 (обновлено: 18:31 28.01.2022)
 
В Германии сотрудника российского консульства объявили персоной нон грата

Spiegel: Германия выслала российского дипломата, заподозренного в шпионаже

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага
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БЕРЛИН, 28 янв — РИА Новости. Правительство Германии выслало из страны сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за подозрений в шпионаже, сообщил Der Spiegel.
"Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен "нежелательной персоной", — пишет журнал, ссылаясь на собственные сведения.
Варшава - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 10:38
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
По информации издания, дипломат якобы являлся сотрудником российской Службы внешней разведки (СВР). Отмечается, что его задержали в рамках дела против россиянина Ильнура Н., который работал на естественно-научной кафедре одного из немецких университетов.
Накануне стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу России. По версии ведомства, не позднее осени 2019 года его завербовала СВР. В Берлине утверждают, что спецслужбу интересовали данные о разработке европейской ракеты-носителя "Ариан" и об исследованиях обвиняемого в сфере материаловедения".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о задержании людей в Германии по обвинению в передаче Москве информации о европейской космической программе.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 17:05
СБУ заподозрила чиновника воинской части в шпионаже в пользу России
 
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