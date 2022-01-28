15:10 28.01.2022 (обновлено: 18:31 28.01.2022)
В Германии сотрудника российского консульства объявили персоной нон грата
Spiegel: Германия выслала российского дипломата, заподозренного в шпионаже
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага
БЕРЛИН, 28 янв — РИА Новости. Правительство Германии выслало из страны сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за подозрений в шпионаже, сообщил Der Spiegel.
"Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен "нежелательной персоной", — пишет журнал, ссылаясь на собственные сведения.
25 ноября 2021, 10:38В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
По информации издания, дипломат якобы являлся сотрудником российской Службы внешней разведки (СВР). Отмечается, что его задержали в рамках дела против россиянина Ильнура Н., который работал на естественно-научной кафедре одного из немецких университетов.
Накануне стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу России. По версии ведомства, не позднее осени 2019 года его завербовала СВР. В Берлине утверждают, что спецслужбу интересовали данные о разработке европейской ракеты-носителя "Ариан" и об исследованиях обвиняемого в сфере материаловедения".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о задержании людей в Германии по обвинению в передаче Москве информации о европейской космической программе.
24 ноября 2021, 17:05СБУ заподозрила чиновника воинской части в шпионаже в пользу России