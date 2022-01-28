https://ria.ru/20220128/germaniya-1770001240.html

В Германии сотрудника российского консульства объявили персоной нон грата

В Германии сотрудника российского консульства объявили персоной нон грата - РИА Новости, 28.01.2022

В Германии сотрудника российского консульства объявили персоной нон грата

Правительство Германии выслало из страны сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за подозрений в шпионаже, сообщил Der Spiegel. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:10

2022-01-28T15:10

2022-01-28T18:31

германия

россия

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БЕРЛИН, 28 янв — РИА Новости. Правительство Германии выслало из страны сотрудника российского консульства в Мюнхене из-за подозрений в шпионаже, сообщил Der Spiegel."Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен "нежелательной персоной", — пишет журнал, ссылаясь на собственные сведения.По информации издания, дипломат якобы являлся сотрудником российской Службы внешней разведки (СВР). Отмечается, что его задержали в рамках дела против россиянина Ильнура Н., который работал на естественно-научной кафедре одного из немецких университетов.Накануне стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу России. По версии ведомства, не позднее осени 2019 года его завербовала СВР. В Берлине утверждают, что спецслужбу интересовали данные о разработке европейской ракеты-носителя "Ариан" и об исследованиях обвиняемого в сфере материаловедения".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о задержании людей в Германии по обвинению в передаче Москве информации о европейской космической программе.

https://ria.ru/20211125/polsha-1760661039.html

https://ria.ru/20211124/ukraina-1760568862.html

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германия, россия