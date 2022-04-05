https://ria.ru/20220405/rumyniya-1781961694.html

Румыния вышлет десятерых сотрудников российского посольства

Румыния вышлет десятерых сотрудников российского посольства - РИА Новости, 05.04.2022

Румыния вышлет десятерых сотрудников российского посольства

Румынские власти решили выслать из страны 10 сотрудников посольства Российской Федерации в Бухаресте, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:57

2022-04-05T18:57

2022-04-05T19:50

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россия

бухарест

санкции в отношении россии

румыния

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КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Румынские власти решили выслать из страны 10 сотрудников посольства Российской Федерации в Бухаресте, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны."Министерство иностранных дел сообщает, что румынские власти решили объявить лицами нон грата на румынской территории 10 человек, работающих в посольстве Российской Федерации в Бухаресте, считая, что их деятельность и действия противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о Дипломатических отношениях", - говорится в заявлении МИД.Посол России Валерий Кузьмин был выслан в МИД Румынии, где ему сообщили о принятом решении. Кроме того, министерство иностранных дел Румынии вновь осудило события в Буче, которые Минобороны РФ назвало провокацией, и других населенных пунктах Украины, "ответственность за которые лежит на России".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220405/vysylka-1781955575.html

https://ria.ru/20220405/posol-1781822749.html

https://ria.ru/20220405/vysylka-1781852264.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, бухарест, санкции в отношении россии, румыния