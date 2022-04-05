https://ria.ru/20220405/vysylka-1781958738.html

Запад выслал около 300 российских дипломатов за месяц

Запад выслал около 300 российских дипломатов за месяц - РИА Новости, 05.04.2022

Запад выслал около 300 российских дипломатов за месяц

После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:35

2022-04-05T18:35

2022-04-05T18:35

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось около 300 человек, и цифра эта возрастет, поскольку пока не все стороны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия – часть иностранных дипломатов уже также покинули Россию. Комментируя эти события, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "срежиссированными США" и предположила, что "кто-то из них испытывает неловкость от участия в спектакле".Комментируя эти решения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов."Сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких сложных условиях, в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях - это недальновидный шаг, который, во-первых, и дальше осложнит наше общение, которое необходимо для поисков урегулирования. И, второе, - неминуемо приведет к ответным шагам", - сказал Песков.Высылки российских дипломатов и ответные мерыПервой страной, начавшей высылку с момента спецоперации на Украине, стали США, объявившие 28 февраля 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, все они должны были покинуть страну до 7 марта. В день начала российской спецоперации госдеп США сообщил, что в ответ на высылку из Москвы заместителя американского посла Барта Гормана вышлют российского советника-посланника Сергея Трепелкова – второго по значимости дипломата после посла.Польша же стала пионером масштабной высылки российских сотрудников диппредставительств. 23 марта власти страны заявили, что высылают 45 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и не будут давать согласия на приезд новых сотрудников на замену высланным. При этом замминистра иностранных дел Польши указал, что Варшава не исключает высылки российского посла, но такое решение пока не принято.Одним из самых "урожайных" дней стало 5 апреля: в этот день посол РФ в Италии Сергей Разов был вызван в МИД Италии, где ему объявили о высылке 30 российских дипломатов. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо пояснил, что решение связано с вопросами "национальной безопасности". В этот же день МИД Испании заявил, что страна высылает около 25 российских дипломатов. МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, их подозревают в сборе разведданных. Швеция намерена выслать троих российских дипломатов. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что они не работали в соответствии с Венской конвенцией, сообщила местная радиостанция Radio Sweden.В Москве заявили, что с российской стороны последует ответ на эти шаги. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высылку дипломатов РФ из Испании, заявила РИА Новости, что "на все подобные решения будет соответствующий ответ".Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в этот день сообщил, что решил объявить персона нон-грата ряд сотрудников постпредства России при ЕС "за деятельность, которая противоречит их дипломатическому статусу". Количество дипломатов он не уточнил.Как сообщил во вторник глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, республика сокращает дипломатические отношения с Российской Федерацией, закрывая генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае и высылая 13 дипломатов и сотрудников. Эстония, в свою очередь, высылает 14 консульских сотрудников РФ (из них семь имеют дипломатический статус), закрывает консульство РФ в Нарве и консульский отдел в Тарту.В этот же день МИД Словении сообщил послу РФ о решении сократить число сотрудников российского посольства в стране, в заявлении ведомства отмечается, что в стране останется такое же число сотрудников дипмиссии РФ, как и в дипмиссии Словении в Москве.Таким же напряженным был день накануне. Четвертого апреля Литва и Латвия, ранее уже также предпринимавшие меры в отношении российских дипломатов, объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс. Кроме того, было отозвано разрешение на деятельность генконсульства России в Клайпеде, его сотрудников обязали выехать из Литвы. При этом, как утром 5 апреля убедились корреспонденты РИА Новости, дипмиссии этих прибалтийских стран работают в Москве без изменений."Эти крайне враждебные действия литовских властей направлены на разрушение двусторонних отношений. Ответственность за это полностью лежит на литовской стороне. Об ответных мерах будет объявлено в ближайшее время", - прокомментировала Захарова решение Литвы.Франция, как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к МИД страны, вышлет 35 российских дипломатов, действия которых, по мнению Парижа, противоречат интересам безопасности страны. Посол России Алексей Мешков был вызван в МИД Франции, где ему был передан список сотрудников российских загранучреждений, объявленных persona non grata. В свою очередь Мешков выразил решительный протест против "недружественной акции Парижа" и заявил, что Россия оставляет за собой право на адекватный ответ.В этот же день глава МИД Германии Анналена Бербок написала в Twitter, что Германия объявила "значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными". Телеканал N24 со ссылкой на Бербок сообщил, что речь идет о 40 дипломатах.О высылке более 40 российских дипломатов европейские страны объявили 29 марта. В частности, Нидерланды сообщили, что высылают 17 российских дипломатов. Уже первого апреля посольство Нидерландов объявило, что нидерландские загранучреждения в России приостанавливают "часть своей деятельности"."В реальности ситуация обстоит следующим образом... Российская сторона анонсировала ответные меры. И теперь Гаага, очевидно, желая предвосхитить их, пытается подать дело так, будто приостановка части деятельности диппредставительств этой страны – вовсе не следствие деструктивного курса Нидерландов и, конкретно, недружественных шагов по отношению к Москве, а некая "принципиальная" позиция. Лишь остается констатировать нелепость таких попыток исказить ситуацию", - заявила Захарова, комментируя эту ситуацию.Тогда же Бельгия объявила, что страну должен покинуть 21 дипломат. В МИД Бельгии уточнили, что речь идет о сотрудниках посольства РФ в Брюсселе и генконсульства в Антверпене, дипломаты должны покинуть страну в течение 15 дней. Министерство иностранных дел Чехии также проинформировало посольство России в Праге о признании советника-посланника посольства РФ персоной нон грата. Сотрудник должен был покинуть Чехию в течение 72 часов. О высылке четверых российских дипломатов также объявила Ирландия.В ответ МИД РФ вызвал 4 апреля посла Чехии Витезслава Пивоньку, ему был заявлен протест из-за высылки российского дипломата."Этот очередной враждебный шаг, закрепляющий осознанно проводимую властями Чехии линию на разрушение двусторонних отношений, не останется без ответа", - прокомментировали в министерстве.Первый демарш стран Балтии произошел 18 марта. В этот день Литва объявила четырех сотрудников российского посольства нежелательными персонами "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", им было предписано в течение пяти дней покинуть страну. Власти Эстонии приняли решение выслать трех российских дипломатов, обвинив их якобы в "подрыве безопасности" страны и "распространении пропаганды". Латвия также заявила о высылке трех сотрудников посольства России "из-за деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу".Кроме того, в этот же день стало известно, что десять российских дипломатов объявлены персонами нон грата в Болгарии. Болгарский МИД уточнил, что российские представители должны покинуть страну в течение 72 часов.В ответ 29 марта МИД РФ была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех - посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.Двадцать восьмого марта в МИД РФ был вызван посол Словакии в Москве Любомир Регак, ему объявили о высылке трёх словацких дипломатов, которые должны покинуть территорию России в течение 72 часов. Это стало реакцией на то, что 14 марта МИД Словакии сообщил, что высылает трех российских дипломатов, вменив им сотрудничество с сотрудниками спецслужб.Также в марте Северная Македония объявила пятерых сотрудников российского диппредставительства персонами нон грата. Черногория ограничилась одним.МИД РФ о западной солидарностиПервого апреля на сайте МИД РФ вышел комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой "о срежиссированных США высылках российских дипломатов"."Выпущенный официальным представителем Госдепартамента Недом Прайсом пресс-релиз, в котором он откровенно злорадствует в связи с высылкой российских дипломатов из ряда европейских стран, показателен с точки зрения реального характера отношений США со своими сателлитами. Возможно, кто-то из них испытывает неловкость от участия в этом срежиссированном американцами спектакле, а кто-то, напротив, стремится заслужить похвалу. Однако отвечать за свои действия им придется в одиночку, при этом в жертву будут принесены двусторонние отношения с Россией, а посольства этих стран в Москве подпадут под наши неотвратимые ответные меры", - заявила ЗахароваПо ее оценке, Вашингтон "не церемонится ни с союзниками, ни с теми, кто по тем или иным причинам оказался в орбите американского влияния, требуя покорности и отказа от претензий на самостоятельность и суверенитет"."В этом суть пресловутой "западной солидарности", когда ведущий легко жертвует ведомыми в своих интересах, используя их как расходный материал в геополитической игре", - подытожила она.

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Владимир Лаврентьев

в мире, европа, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)