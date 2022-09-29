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Черногория вышлет шесть российских дипломатов - РИА Новости, 29.09.2022
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Черногория вышлет шесть российских дипломатов
Черногория вышлет шесть российских дипломатов - РИА Новости, 29.09.2022
Черногория вышлет шесть российских дипломатов
Власти Черногории признали шесть дипломатов из российского посольства персонами нон грата, сообщило в твиттере внешнеполитическое ведомство страны. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T19:22
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БЕЛГРАД, 29 сен — РИА Новости. Власти Черногории признали шесть дипломатов из российского посольства персонами нон грата, сообщило в твиттере внешнеполитическое ведомство страны.В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Москва даст соответствующий ответ на высылку дипломатов.Премьер Черногории Дритан Абазович в четверг подтвердил проведение задержаний и обысков в свете сообщений СМИ об акции по борьбе со шпионажем в республике. Издание Vijesti сообщило со ссылкой на неназванные источники, что в Подгорице в четверг якобы вычислили нескольких местных граждан, которых подозревают в работе на российскую разведку. Спецпрокуратура впоследствии опровергла сообщения о задержаниях. По словам пресс-секретаря ведомства Вукаса Радонича, "проводятся обыски в нескольких объектах по подозрению в создании преступной организации и шпионаже".Глава МВД Черногории Филип Аджич и министр обороны Рашко Коневич на заседании уходящего в отставку кабинета министров поспорили на тему обысков и задержаний граждан, но не раскрыли имен, должностей и деталей. Ранее глава правительства сообщил, что речь идет об акции, которая проводится в сотрудничестве с международными партнерами, ее целью является защита национальных интересов республики.МИД Черногории в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против Москвы из-за проводимой на Украине специальной военной операции, а с начала марта закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Также официальная Подгорица неоднократно высылала российских дипломатов, оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве. Москва приняла ответные меры, объявив нескольких сотрудников посольства Черногории персонами нон грата.
https://ria.ru/20220911/chernogoriya-1816026637.html
https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789226681.html
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в мире, черногория, россия, москва, украина
В мире, Черногория, Россия, Москва, Украина
19:22 29.09.2022 (обновлено: 20:30 29.09.2022)
 
Черногория вышлет шесть российских дипломатов

В МИД Черногории заявили, что вышлют из страны шесть дипломатов российского посольства

© Flickr / oliverdФлаг Черногории
Флаг Черногории - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Flickr / oliverd
Флаг Черногории. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 сен — РИА Новости. Власти Черногории признали шесть дипломатов из российского посольства персонами нон грата, сообщило в твиттере внешнеполитическое ведомство страны.

"МИД провозглашает шесть дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами", — говорится в публикации.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Москва даст соответствующий ответ на высылку дипломатов.
Премьер Черногории Дритан Абазович в четверг подтвердил проведение задержаний и обысков в свете сообщений СМИ об акции по борьбе со шпионажем в республике. Издание Vijesti сообщило со ссылкой на неназванные источники, что в Подгорице в четверг якобы вычислили нескольких местных граждан, которых подозревают в работе на российскую разведку. Спецпрокуратура впоследствии опровергла сообщения о задержаниях. По словам пресс-секретаря ведомства Вукаса Радонича, "проводятся обыски в нескольких объектах по подозрению в создании преступной организации и шпионаже".
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МИД Черногории в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против Москвы из-за проводимой на Украине специальной военной операции, а с начала марта закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Также официальная Подгорица неоднократно высылала российских дипломатов, оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве. Москва приняла ответные меры, объявив нескольких сотрудников посольства Черногории персонами нон грата.
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