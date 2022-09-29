https://ria.ru/20220929/diplomaty-1820437367.html

Черногория вышлет шесть российских дипломатов

Черногория вышлет шесть российских дипломатов - РИА Новости, 29.09.2022

Черногория вышлет шесть российских дипломатов

Власти Черногории признали шесть дипломатов из российского посольства персонами нон грата, сообщило в твиттере внешнеполитическое ведомство страны. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T19:22

2022-09-29T19:22

2022-09-29T20:30

в мире

черногория

россия

москва

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/51148/41/511484147_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_4444d3f09be6fc8386f83b9909e28b29.jpg

БЕЛГРАД, 29 сен — РИА Новости. Власти Черногории признали шесть дипломатов из российского посольства персонами нон грата, сообщило в твиттере внешнеполитическое ведомство страны.В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Москва даст соответствующий ответ на высылку дипломатов.Премьер Черногории Дритан Абазович в четверг подтвердил проведение задержаний и обысков в свете сообщений СМИ об акции по борьбе со шпионажем в республике. Издание Vijesti сообщило со ссылкой на неназванные источники, что в Подгорице в четверг якобы вычислили нескольких местных граждан, которых подозревают в работе на российскую разведку. Спецпрокуратура впоследствии опровергла сообщения о задержаниях. По словам пресс-секретаря ведомства Вукаса Радонича, "проводятся обыски в нескольких объектах по подозрению в создании преступной организации и шпионаже".Глава МВД Черногории Филип Аджич и министр обороны Рашко Коневич на заседании уходящего в отставку кабинета министров поспорили на тему обысков и задержаний граждан, но не раскрыли имен, должностей и деталей. Ранее глава правительства сообщил, что речь идет об акции, которая проводится в сотрудничестве с международными партнерами, ее целью является защита национальных интересов республики.МИД Черногории в конце февраля заявил о поддержке всех ограничительных мер против Москвы из-за проводимой на Украине специальной военной операции, а с начала марта закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Также официальная Подгорица неоднократно высылала российских дипломатов, оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве. Москва приняла ответные меры, объявив нескольких сотрудников посольства Черногории персонами нон грата.

https://ria.ru/20220911/chernogoriya-1816026637.html

https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789226681.html

черногория

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черногория, россия, москва, украина