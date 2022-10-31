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Сотрудника посольства России в Кишиневе объявили персоной нон грата - РИА Новости, 31.10.2022
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Сотрудника посольства России в Кишиневе объявили персоной нон грата
Сотрудника посольства России в Кишиневе объявили персоной нон грата - РИА Новости, 31.10.2022
Сотрудника посольства России в Кишиневе объявили персоной нон грата
Министерство иностранных дел Молдавии объявило одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:34
2022-10-31T19:07
молдавия
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кишинев
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КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии объявило одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.Его обязали покинуть страну.Чтобы сообщить об этом российской стороне, в штаб квартиру МИД в Кишиневе вызвали посла России Олега Васнецова.В министерстве не уточнили причину такого решения, однако сообщили, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности Молдавии. Кроме того, Кишинев осудил "использование Россией энергоресурсов в качестве оружия"."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", — отметили на Смоленской площади.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, посланники многих дипмиссий уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
https://ria.ru/20220813/chernogoriya-1809375304.html
https://ria.ru/20221005/litva-1821750309.html
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молдавия, россия, кишинев, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, В мире
18:34 31.10.2022 (обновлено: 19:07 31.10.2022)
 
Сотрудника посольства России в Кишиневе объявили персоной нон грата

МИД Молдавии объявил одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Кишиневе
Здание посольства России в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание посольства России в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии объявило одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
Его обязали покинуть страну.
Чтобы сообщить об этом российской стороне, в штаб квартиру МИД в Кишиневе вызвали посла России Олега Васнецова.
В министерстве не уточнили причину такого решения, однако сообщили, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности Молдавии. Кроме того, Кишинев осудил "использование Россией энергоресурсов в качестве оружия".
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Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, посланники многих дипмиссий уже покинули страну.
При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
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