https://ria.ru/20221031/posolstvo-1828237717.html

Сотрудника посольства России в Кишиневе объявили персоной нон грата

Сотрудника посольства России в Кишиневе объявили персоной нон грата - РИА Новости, 31.10.2022

Сотрудника посольства России в Кишиневе объявили персоной нон грата

Министерство иностранных дел Молдавии объявило одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:34

2022-10-31T18:34

2022-10-31T19:07

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КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии объявило одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.Его обязали покинуть страну.Чтобы сообщить об этом российской стороне, в штаб квартиру МИД в Кишиневе вызвали посла России Олега Васнецова.В министерстве не уточнили причину такого решения, однако сообщили, что атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру также порождают нарастающие угрозы энергетической безопасности Молдавии. Кроме того, Кишинев осудил "использование Россией энергоресурсов в качестве оружия"."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", — отметили на Смоленской площади.После начала специальной военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой своих дипломатов: уехать пришлось нескольким сотням сотрудников российских посольств.Москва каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия, посланники многих дипмиссий уже покинули страну.При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле сожалеют о таких действиях стран Запада, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.

https://ria.ru/20220813/chernogoriya-1809375304.html

https://ria.ru/20221005/litva-1821750309.html

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молдавия, россия, кишинев, в мире