https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782997075.html
МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата
МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 11.04.2022
МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата
Шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата во Франции, заявили во французском МИД, отметив, что по этому поводу был вызван представитель... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T21:15
2022-04-11T21:15
2022-04-11T21:26
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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата во Франции, заявили во французском МИД, отметив, что по этому поводу был вызван представитель российского посольства."После длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата", - говорится в коммюнике французского ведомства.В МИД Франции в понедельник был вызван представитель посольства для того, чтобы ему сообщили об этом решении, отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20220411/diplomaty-1782924749.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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франция, в мире, мид франции, россия
21:15 11.04.2022 (обновлено: 21:26 11.04.2022)
МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата
МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата
ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата во Франции, заявили во французском МИД, отметив, что по этому поводу был вызван представитель российского посольства.
"После длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата", - говорится в коммюнике французского ведомства.
В МИД Франции
в понедельник был вызван представитель посольства для того, чтобы ему сообщили об этом решении, отмечается в заявлении.