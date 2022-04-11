https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782997075.html

МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата

МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 11.04.2022

МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата

Шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата во Франции, заявили во французском МИД, отметив, что по этому поводу был вызван представитель... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T21:15

2022-04-11T21:15

2022-04-11T21:26

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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата во Франции, заявили во французском МИД, отметив, что по этому поводу был вызван представитель российского посольства."После длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата", - говорится в коммюнике французского ведомства.В МИД Франции в понедельник был вызван представитель посольства для того, чтобы ему сообщили об этом решении, отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20220411/diplomaty-1782924749.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

франция, в мире, мид франции‎, россия