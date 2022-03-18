https://ria.ru/20220318/litva-1778867583.html

Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата

Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата - РИА Новости, 18.03.2022

Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата

Литва объявила четырех сотрудников российского посольства нежелательными персонами "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", им предписано в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:26

2022-03-18T15:26

2022-03-18T15:39

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россия

алексей исаков

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болгария

вооруженные силы рф

мид литвы

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Литва объявила четырех сотрудников российского посольства нежелательными персонами "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", им предписано в течение пяти дней покинуть страну, сообщает пресс-служба литовского МИД."Российский посол Алексей Исаков 18 марта был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту, объявляющую четырех сотрудников российского посольства нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую со статусом дипломата, и предписывающую им покинуть Литву в течение пяти дней", - говорится в сообщении.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов persona non grata, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/gruzoviki-1777844329.html

https://ria.ru/20220309/litva-1777319339.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, литва, россия, алексей исаков, владимир путин, болгария, вооруженные силы рф, мид литвы