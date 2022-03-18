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Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата - РИА Новости, 18.03.2022
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Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата
Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата - РИА Новости, 18.03.2022
Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата
Литва объявила четырех сотрудников российского посольства нежелательными персонами "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", им предписано в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:26
2022-03-18T15:39
в мире
литва
россия
алексей исаков
владимир путин
болгария
вооруженные силы рф
мид литвы
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Литва объявила четырех сотрудников российского посольства нежелательными персонами "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", им предписано в течение пяти дней покинуть страну, сообщает пресс-служба литовского МИД."Российский посол Алексей Исаков 18 марта был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту, объявляющую четырех сотрудников российского посольства нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую со статусом дипломата, и предписывающую им покинуть Литву в течение пяти дней", - говорится в сообщении.Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов persona non grata, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/gruzoviki-1777844329.html
https://ria.ru/20220309/litva-1777319339.html
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в мире, литва, россия, алексей исаков, владимир путин, болгария, вооруженные силы рф, мид литвы
15:26 18.03.2022 (обновлено: 15:39 18.03.2022)
 
Литва объявила четырех сотрудников посольства России персонами нон грата

МИД Литвы объявил четырех сотрудников российского посольства персонами нон грата

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
Здание МИД Литвы
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Литва объявила четырех сотрудников российского посольства нежелательными персонами "за деятельность, несовместимую со статусом дипломата", им предписано в течение пяти дней покинуть страну, сообщает пресс-служба литовского МИД.
"Российский посол Алексей Исаков 18 марта был вызван в МИД Литвы, где ему вручили ноту, объявляющую четырех сотрудников российского посольства нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую со статусом дипломата, и предписывающую им покинуть Литву в течение пяти дней", - говорится в сообщении.
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Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов persona non grata, а Латвия и Эстония заявили, что высылают по три сотрудника российского посольства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреЛитваРоссияАлексей ИсаковВладимир ПутинБолгарияВооруженные силы РФМИД Литвы
 
 
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